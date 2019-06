Chantal Andere hace unas revelaciones sobre Angélica Rivera

Angélica Rivera ha sido vista muy pocas veces no desde que anunció su divorcio con el hoy ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sino semanas antes de que terminara el sexenio de su entonces esposo. Posteriormente llegó lo que era un secreto a voces a nivel nacional, el fin de su matrimonio, el supuesto acuerdo había terminado.

¿Qué ha sido de la ex Primera Dama de México Angélica Rivera?, esta pregunta fue respondida por la también actriz Chantal Andere, muy amiga de la ex esposa de Enrique Peña Nieto. En su visita al programa La Saga de Adela Micha contó: "está muy bien, está muy guapa, está muy tranquila, está muy bien”.

Adela Micha le dijo a la actriz: "oye dile a la Gaviota que la invitamos aquí...se va a poner rebueno, que se venga a echar un tequila", a lo que Chantal Andere le respondió: "yo le digo por supuesto".

Asimismo Chantal Andere manifestó que Angélica Rivera va y viene de México a Estados Unidos, ya que sus hijas se encuentran estudiando en aquel país.

Hablando de la ex Primera Dama de México, la periodista Adela Micha recordó aquel supueto jaloneo que recibió Chantal Andere por parte de su esposo, presunto maltrato que se vió en televisión nacional durante la ceremonia del Grito de Independencia el año pasado.

La actriz recordó con mucho agrado dicho momento que le dio gran popularidad en redes sociales y bromeo sobre los memes que le hicieron. En su momento Chantal manifestó al respecto: "este señor es mi esposo Enrique Rivero Lake y no es un 'jaloneador' (ame la palabra)".

No quieran inventar cosas negativas donde no lo hay. Es muy bromista si, así que relajémonos y vamos a trabajar y a mandar amor a todos.

"Es un caballero que apoya mi carrera, me respeta, me ama. Es el mejor papá, esposo, hijo, amigo y lo amo. P.D ¿cuando regrese del teatro me das un jaloneo?".

Por otra parte, Angélica Rivera ahora como una mujer soltera, se ha enfocado más a su faceta como madre, tal y como lo dio a conocer en aquel comunicado donde anunciaba el inicio de su proceso de divorcio de Peña Nieto. La última vez que fue vista sucedió en mayo pasado, cuando estuvo de regreso al lugar donde todo inició: ¡Televisa!

La actriz regresó a Televisa pero no para iniciar alguna telenovela nueva, como mucho se ha dicho. Angélica Rivera acompañó a su hija Sofía Castro al set de grabación de su más reciente proyecto. La joven actriz comentó en una imagen que publicó en sus Instagram Stories: