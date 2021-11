¿Chantal Andere la tercera en discordia entre Alessandra Rosaldo y Adolfo Ángel de Los Temerarios?

La cantante mexicana Alessandra Rosaldo, integrante del dúo Sentidos Opuestos, aseguró que la actriz Chantal Andere, hija de Jacqueline Andere, le "bajó" a un novio que tenía hace ya varios años, por allá a mediados de la década de los 90's. En aquella época tenía una relación amorosa con Adolfo Ángel Alba, uno de los integrantes de Los Temerarios.

En un encuentro con varios medios de comunicación en un evento teatral en la Ciudad de México, Chantal Andere (ex esposa del productor de televisión Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito"), negó haberse metido en la relación que tuvieron Alessandra Rosaldo y el llamado "Temerario mayor".

La reconocida villana de telenovelas, externó que no le interesa hablar mal de otras personas, "saben que yo jamás me meto en chismes". Asimismo mencionó que si conocía al integrante de Los Temerarios, sin embargo, "yo no anduve con él".

Chantal Andere comentó que Alessandra Rosaldo, esposa del comediante Eugenio Derbez, debió confundirse de persona, ya que ella no "le bajó" al Temerario.

Alessandra Rosaldo, madrastra de la actriz Aislinn Derbez, estuvo en el programa de YouTube "Pinky promise" de Karla Díaz, integrante del grupo musical JNS. Fue en este show donde aseguró que Chantal Andere fue la tercera en discordia en su noviazgo con Adolfo Ángel.

No me cortó en persona, simplemente empezó a andar con otra y si yo pensaba que aún había algo, pues al ver una revista me enteré que ya andaba con Chantal Andere.

Alessandra Rosaldo y el vocalista de Los Temerarios se conocieron en 1994 en un antro; en ese entonces ella tenía 23 años de edad y él 31, "me agarró chiquita", expresó la intérprete de temas como "Amor de papel", "Fiesta" y "¿Dónde están?".

Aseguró no guardarle rencor al Temerario por haberla dejado, supuestamente, por Chantal Andere. Se refirió a Adolfo Ángel como "una persona que sabía cómo envolverte, además de que el grupo Los Temerarios estaba en su apogeo, entonces era fácil caer".