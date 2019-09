Chantal Andere y su debut en Tv Azteca con especial mexicano

Chantal Andere le dijo adiós a Televisa para irse a Tv Azteca la competencia directa de la empresa y es que la guapa mujer ya no es exclusiva de la televisora, es por eso que le dijeron que fuera parte del programa especial El Grito Fiesta Azteca.

El gran debut de Chantal fue en el Zócalo de la Ciudad de México donde compartió créditos con Cynthia Rodríguez, Laura Gi, Sergio Sepúlveda y Anette Cuburu, entre otros conductores quienes le dieron tremenda bienvenida a la actriz.

Por si fuera poco la mujer se lució con un espectacular vestido bordado en color negro y rojo con el cual sobre salia un sexy escote dejando bien claro que Chantal también tiene su lado sexy cuando ella se lo propone causando emoción entre sus fans.

"Wow Chantal hermosa mil", "Muy guapos todos saludos y que viva México", "Que bueno mi Chanti bella y que viva tu México lindo", "Mujer inteligente muy preparada", le escribieron a Chantal sus fieles seguidores.

Recordemos que el año pasado Chantal Andere estuvo en el ojo del huracán, pues fue invitada a dar el grito con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, donde fue acompañada por su esposo quien la jaloneó en el evento y aunque Chantal dijo que estaban jugando varios usuarios le dejaron bien claro que mentía, pues se les miró muy disgustados.

"Este señor es mi esposo @eriverolake y no es un “jaloneador” (ame la palabra) jajajajajaja!! No quieran inventar cosas negativas donde no lo hay. Es muy bromista si, así que relajémonos y vamos a trabajar y a mandar amor a todos!!! Es un caballero, que apoya mi carrera, me respeta, me ama. Es el mejor papá, esposo, hijo, amigo y lo amo", escribió Chantal en una publicación.

Cabe mencionar que Chantal Andere es una de las mujeres más queridas de la pantalla chica.