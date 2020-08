Chantal arremete en contra de Kate del Castillo por hablar de Angélica Rivera

México. La actriz Chantal arremete en contra de la también actriz Kate del Castillo por hablar de Angélica Rivera. "Si no tienes nada bueno que decir, no digas”, opina Chantal Andere sobre las críticas que Kate del Castillo hace unos días emitió sobre Rivera, quien es su amiga desde hace muchos años.

Chantal Andere no se quedó callada y sale en defensa de Angélica Rivera, luego de las declaraciones que hizo Kate del Castillo en referencia a que cuando fue primera dama de México y estuvo casada con Enrique Peña Nieto, expresidente de México, no hizo nada por el país.

Chantal, hija de la primera actriz Jacqueline Andere, le manda decir a Kate que si no tiene nada bueno que decir, pues mejor que no diga nada:

Angélica Rivera.

Yo siempre he pensado que si no tienes algo bueno que decir de alguien mejor no lo digas, porque también, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al de al lado, o al de enfrente, o al de atrás? ¿Tú sabes su vida? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Estás en sus zapatos? ¿Vives con esa persona?”.

Andere, quien ha participado en decenas de telenovelas mexicanas como "Dulce deasfío", "Marimar" y "Destilando amor", aseguró que ella jamás ha estado metida en problemas, como sí ha pasado con Kate del Castillo tras su reunión con el líder de una organización criminal.

Yo siempre he sido una persona de paz, por eso me llevo bien con todo el mundo y tengo tan buenos amigos y por eso yo nunca me he metido en problemas", cita Chantal, quien opina que conoce a Rivera como persona y la considera un excelente ser humano.

"No hizo nada por México", dijo Kate de Angélica

En días pasados, Kate del Castillo en entrevista con "Sale el sol" opinó sobre Angélica Rivera: "No hizo nada por México", esto al referirse a su labor como primera dama de México, mientras estuvo casada con Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

Ella no hizo nada por México, decidió no hacer cosas buenas, aunque su marido haya hecho cosas horribles; si ella hubiera hecho cosas buenas, tendría tal vez otra reputación. No tengo nada en contra de la señora, me da gusto que quiera volver a ser actriz, que tenga una carrera propia, le aplaudo su decisión, pero le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza de México. Todos merecemos una segunda oportunidad."

Kate del Castillo.

Kate también dio su opinión sobre el que Rivera quiera retomar su carrera como actriz y lo celebra, puesto que todo mundo merece "una segunda oportunidad", pero le costará trabajo ganarse la confianza de México.

Un divorcio de común acuerdo

Angélica Rivera se casó con Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, cuando el político mexiquense aún era gobernador del Estado de México, y en mayo de 2019, él publicó en sus redes sociales que ya estaba separado de la señora Rivera. "Deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo", escribió el priísta en Instagram y Facebook.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto cuando estuvieron casados.

Y Angélica, por su parte, también en redes sociales habló sobre su divorcio. "Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional", escribió en febrerode 2019 en las redes sociales.

