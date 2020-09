Chaparro Chuacheneger canta junto a los grandes de la banda; Mimoso, Eduin Caz, Pancho Barraza

México.- Todo parece indicar que por fin el talento musical del Chaparro Chuacheneger está siendo valorado, pues para sorpresa de mucho logró colarse entre los grandes de la música banda como Eduin Caz de grupo firme, "El Mimoso" de "Los Recoditos", Pancho Barraza, "El Flaco", Carlos Sarabia, "El Yaki" y otros más.

Resulta que hace algunas semanas Luis Ángel "El Flaco" inauguró su nuevo restaurante llamado "De Alcurnia", ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el cual cuenta con una cocina inclinada mas que nada a los tacos y el grill, es decir todo lo relacionado con los buenos cortes.

Como se trata de un futuro bastante prometedor en el mundo de la comida, era necesario comenzar con algo espectacular, fue por eso que el cantante invitó a sus talentosos colegas, entre ellos el comediante Alejandro Rodríguez mejor conocido como el "Chaparro Chuacheneger. En algunos videos que circulan en redes sociales, se le puede ver cantando junto a los demás sin intimidarse por el talento de nadie, incluso quedó claro en los comentarios que fue quien robó cámara.

Recordemos que el Chaparro se volvió viral por sus divertidos videos donde se quejaba de ser agraciado físicamente, pues no soportaba el hecho de tener tantas mujeres enamoradas.

Me voy a cambiar la cara, yo ya no quiero estar guapo, las mujeres me persiguen eso yo ya no lo aguanto", es una de sus principales frases.