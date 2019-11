Charles Levin, actor de Seinfeld, fue comido por los buitres

Charles Levin, actor de Seinfeld, fue tragado por los buitres, revela un informe sobre su deceso ocurrido en julio pasado cuando iba en su automóvil y cayó por un barranco en Grants Pass, Oregón. Fue encontrado muerto atrapado entre dos árboles.

En distintos portales de noticias se da a conocer que Charles Levin, quien fue encontrado muerto en julio, según los informes, fue “comido parcialmente por buitres”; eso es lo que indica un nuevo informe.

El Daily Mail de Reino Unido obtuvo acceso a informes del Departamento de Seguridad Pública de Grants Pass y lo señalado anteriormente es lo que se indica en el reporte.

Levin fue reportado como desaparecido por su hijo el 28 de junio y su cuerpo sin vida fue encontrado quince días después.

Según los informes, el actor iba rumbo a su casa por una carretera aislada, pero se perdió, desafortunadamente.

El automóvil de Levin lo encontraron en un barranco con su pug llamado Boo Boo Bear, quien murió dentro de la unidad.

La muerte de Levin fue de manera accidental y su cuerpo pudo ser identificado gracias a sus registros dentales.

Levin apareció en un episodio de Seinfeld , The Bris, en 1993, además de tener papeles en Annie Hall, Manhattan y This Is Spinal Tap.