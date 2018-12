Charlie Homms: Quiero más espacio para el hip-hop

Mazatlán.-El cantante originario de Aguascalientes Juan Carlos Galván, conocido como “Charlie Homms”, presenta su nuevo disco, Tenis sucios, del cual surgen las melodías Sujeto al volante y Artistas del renacimiento. Este material estará a la venta en las plataformas digitales a partir del viernes 14 de diciembre.

Busca espacios

En entrevista con EL DEBATE, el artista indica que tras varios años de estar en la música, ahora ya tiene su primer disco en sus manos, el cual saldrá esta semana.

“Este disco es la faceta más importante de este año, dejando de un lado los sencillos que habíamos lanzado antes, vienen todas las experiencias, son temas opuestos entre sí, que hablan de diversos cuestiones de mis etapas de este año”, declaró.

En esta propuesta reúne los géneros hip-hop y rap para proponer una nueva faceta musical y ofrecer algo distinto a lo que está en el mercado.

“Todo empezó cuando me prestaron un casete de ese género, me gustó y no conocía de esa música. No tenía la idea de hacer música de ese tipo. Poco a poco empecé a ir a eventos y quise intentarlo primero con amigos, en fiestas ofrecíamos show, se desarrolló poco a poco.”

Luego de investigar sobre ese género, se dio cuenta que en su ciudad también había raperos, pero los espacios son escasos, por ello busca más apertura para el mencionado estilo.

La carrera

A los 20 años se adentró en la música, desde hace un año ya se lanzó de cantante de manera profesional.

“La verdad, va avanzando mucho mi carrera. La etapa que yo inicié ha tenido muy buena recepción, seguimos avanzando y apoyándonos entre nosotros mismos, porque en nuestra ciudad no hay tanto espacio como a otros géneros.”

Refiere que si bien el género urbano está en un gran momento, el hip-hop no tiene los espacios necesarios, ya que no tiene presencia en las radios y en la televisión abierta. Indica que esos medios deberían de abrirles las puertas. Una manera de ayudarse para difundir la música es a través de las plataformas digitales.

“La calles no solo trasmiten violencia, la música también sale de ellas y surgen buenas cosas, que tú puedes lograr lo que te ponen como meta, que la música se transcriba de cualquier manera, crear música con significado, no hacer música como la que hay hoy en día, sin significado. En este mundo que vivimos no estas vacío, que hay muchas cosas que pueden ser posibles, aunque se expresen de distinta manera.”

El joven tiene sueños claros que desea lograr.

“Mis metas es estar representando a Aguascalientes, y a México en festivales y premios, poder expresar con mi música en todo el mundo, crecer lo más que se pueda”, concluyó.