Charlie Sheen habría abusado  sexualmente de Corey Haim

El famoso actor Charlie Sheen es señalado de haber abusado sexualmente de Corey Haim, cuando ambos trabajaron juntos en el rodaje de la película Lucas, en 1986, y cuando también ambos tenían 19 y 13 años de edad respectivamente.

Un nuevo escándalo se desata en Hollywood tras darse a conocer que el fallecido Corey Haim habría sido abusado sexualmente por Charlie Sheen, cuando trabajaron juntos en los años 80.

La información se da a conocer en distintos portales de noticias y sale a la luz en el documental My Truth: The Rape of 2 Coreys; es Corey Feldman quien acusa a Charlie en este trabajo.

El actor Corey Feldman, quien ha trabajado en proyectos como Los Goonies y Viernes 13, estrena el documental My Truth: The rape of Two Coreys y se refiere a Charlie Sheen como un abusador de menores.

El medio Entertainment Weekly destaca que Corey Feldman menciona que Haim le contó varias veces sobre su supuesta violación.

Feldman hace público también que el actor Charlie Sheen, originario de Nueva York y protagonista de Two and a Half Men, violó a su amigo a plena luz del día en los platos donde se filmaba la película Lucas.

El medio The National Enquirer refiere que el actor Dominick Brascia, amigo cercano de Corey Haim, estaba enterado también de lo sucedido.

Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen cuando rodaron Lucas. Me dijo que fumaron marihuana y tuvieron sexo. Me dijo que tuvieron sexo anal."

Corey Haim, quien era actor, fue encontrado sin vida a principios de marzo de 2010 aparentemente por una sobredosis accidental en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se informó en distintos medios en su momento. Tenía 38 años de edad.

Y ante los acontecimientos, Charlie Sheen no ha declarado nada hasta el momento, pero sus abogados citan que el actor niega todas las acusaciones, según la revista People.