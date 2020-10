Charlie Sheen llora y lamenta la muerte de Conchata Ferrell, su amiga y compañera en "Two and a Half Men"

Los fans de la recordada y aclamada serie "Two and a Half Men", se encuetran con el corazón roto ante la muerte de la actriz estadounidense Conchata Ferrell, la inigualable "Berta", el ama de llaves en la comedia de televisión antes mencionada. Por su excelente actuación fue nominada en dos ocasiones a los Premios Emmy, como mejor actriz de reparto en una serie cómica. La actriz falleció el pasado 12 de octubre a los 77 años de edad, en un hospital de California tras sufrir un paro cardiaco, según han señalado medios estadounidenses.

En la cuenta de Twitter del programa "Two and a Half Men", se escribió lo siguiente: "nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell, agradecemos los años que nos trajo risas como Berta que perdurarán para siempre". De acuerdo con el representante de la actriz, falleció rodeada de sus familiares más cercanos, tras sufrir un paro cardíaco a raíz de diversas complicaciones derivadas de un infarto cardíaco que sufrió en mayo de este año.

Los fans de la serie "Two and a Half Men" han recordado varios de los momentos de "Charlie Harper" y "Berta", personajes que interpretaron Charlie Seen y Conchata Ferrell. En sus redes sociales el actor compartió un sentido mensaje en memoria de su amiga y compañera de esta ficción de televisión:

Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu limpieza era un poco sospechoso, pero cuidaste de la gente de manera perfecta.

Además de convertirse en un elemento básico en la exitosa comedia de CBS, "Two and a Half Men", en la que apareció en todas las temporadas, Conchata Ferrell también tuvo muchos papeles en películas como "Edward Scissorhands", "The Mask", "Mr. Deeds" o "Erin Brockovich", donde interpretaba a Brenda, ayudante en la oficina de la protagonista Julia Roberts.

La fascinante trayectoria de Conchata Ferrell

Comenzó su trayectoria artística como actriz en teatro, apareciendo en el elenco original de la obra de Broadway "Hot L Baltimore" de Lanford Wilson. Luego, ganó los premios Obie y Drama Desk por su papel en la obra de Off-Broadway "The Sea Horse". Una exitosa actriz de carácter, su carrera se expande por más de tres décadas e incluye papeles secundarios en varias películas.

John Cryer, quien interpretó a "Alan Harper" en "Two and a Half Men", también compartió en sus redes sociales unas palabras de despedida a la querida "Berta". El actor manifestó: "ella era un hermoso ser humano, el exterior rudo de Berta fue una invención de los escritores. La calidez y la vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas, lloro por una mujer a la que echaré de menos, una mujer que nos trajo alegría a muchos".

Los créditos de Conchata Ferrell en televisión, también incluyen apariciones en "Buffy the Vampire Slayer", "Teen Angel", "B.J. and the Bear", "Good Times", "Hearts Afire", "Townies", "Night Court" y "Push, Nevada". Representó a la Sra. Werner en el episodio de Quincy M.E. titulado "Into the Murdering Mind". Llevó a cabo memorables apariciones retratando a juezas autoritarias, como en el episodio "Jagged Sledge" de Sledge Hammer! en 1987, y en el episodio "The One With Joey's Porsche" de Friends, en 1999.

Fue miembro original del Circle Repertory Theatre y recibió el premio Obie a la Mejor Actriz por el drama "Desk" y el Theatre World en 1974, por su interpretación de "Gertrude Blum" en la obra "The Sea Horse". Durante una entrevista antes del final de la serie "Two and a Half Men", manifestó que no esperaba el éxito ni que su estadía se extendiese por tanto tiempo: "cuando llegué la primera vez, llegué para ser parte de un show de dos partes y aquí estoy, 12 temporadas después".