Charlize Theron: lo que ganó por su primera película y esto hizo con el dinero 

México. Charlize Theron es una de las estrellas del cine de Hollywood conocidas en todo el mundo por su actuación en películas donde además de exhibir su talento, también muestra su belleza.

Y fruto del trabajo de Charlize Theron es una fortuna que ha acumulado durante varios años y según reporte en varios portales de noticias, asciende aunos 100 millones de dólares.

Theron, de 46 años de edad, siempre ambicionó ser actriz y reconocida por su trabajo mundialmente, cosa que ha logrado a base de esfuerzo, y guarda recuerdos y anécdotas de toda su vida en su paso por el cine.

Uno de esos recuerdos es lo feliz que se sintió cuando tuvo en sus manos su primer sueldo por actuar en una película y lo que hizo con él.

En 1995 tuvo su primer papel no hablado en la película de terror Children of the Corn III: Urban Harvest y no la pensó dos veces para gastárselo en su señora madre.

Charlize Theron se llevó a su mamá, Gerda Theron, de viaje a las Bahamas.

“Me sentía muy orgullosa de haber pagado ese viaje con mi propio dinero. El hotel no parecía estar en las Bahamas, la vista era al parqueadero y a los techos de otras casas”, comparte la famosa actriz en entrevista con un medio internacional.

Continúa recordando que para un día de las madres le regaló unos aretes de perlas, y la vida le cambió a Theron, puesto que en su adolescencia y parte de su juventud tuvo muchas carencias, ha hecho público también.

La actriz sudafricana acaba de estrenar la cinta The Addams Family 2 donde presta su voz al personaje de Morticia y también ha mencionado que le encanta hacer este tipo de trabajos para que sus hijas adoptadas vean lo que hace para ganarse la vida.

Charlize estudió ballet e hizo modelaje en Nueva York, Estados Unidos, luego en 1994 viaja a Los Ángeles, California, para radicar allí y cumplir su sueño de trabajar en la industria cinematográfica.

A la fecha Charlize Theron tiene una carrera artística de más de 25 años y ha filmado alrededor de 51 películas, entre ellas El abogado del diablo, Mighty Joe Young, Monster, Rápidos y furiosos.

Según Forbes, Theron se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, con 10 millones de dólares por película, y durante 2016 sus ingresos ascendieron a 16,5 millones de dólares.