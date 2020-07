Charlize Theron quiere que actrices afroamericanas sean apoyadas por Hollywood

Charlize Theron dice que está tomando decisiones como productora y actriz para asegurarse de que sus "dos pequeñas y hermosas hijas afroamericanas" se sientan representadas en la pantalla.

El ganador del Oscar dijo que puede ser difícil para los niños negros "imaginar las posibilidades" cuando tan pocas películas y series de televisión se centran en personajes que se parecen a ellos.

“Fui criado durante la era del Apartheid en Sudáfrica. Entonces, ya vengo con mucho equipaje”, dijo Theron. “Fui parte de un sistema del que me beneficié como persona blanca en Sudáfrica. Y esa es una tremenda cantidad de culpa que cargué, y que aún llevo toda mi vida. Estoy en terapia por eso ", dijo Theron en una entrevista promocionando su thriller de acción" The Old Guard ", que llega a Netflix el 10 de julio.

“Sería imposible para mí no tener que rectificar de alguna manera lo que puedo hacer en mi trabajo como productor, como actor, y la responsabilidad que asumo, la responsabilidad que asumo de lo que expongo para no solo mis dos hijas pequeñas, pero para las chicas jóvenes en general ".

La directora Gina Prince-Bythewood dirigió "The Old Guard", basada en una novela gráfica y protagonizada por Theron junto a un elenco internacional que incluye a la estrella de "Aladdin" Marwan Kenzari. KiKi Layne interpreta a un marine estadounidense que se une al grupo de guerreros inmortales centenarios de Theron.

Theron dice que ha estado observando protestas recientes sobre la injusticia racial en los Estados Unidos a través de la lente de la historia de su país de origen. Ella espera que el movimiento actual conduzca a un cambio duradero, particularmente en la promoción de la diversidad dentro de Hollywood.

“Avanzamos cinco pasos hacia adelante y nos damos palmaditas en la espalda, y luego nos detenemos. Y ese ha sido el peligro, un lugar peligroso en el que hemos vivido, en mi industria", dijo.





