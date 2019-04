Charlize Theron revela que su hijo Jackson es transgénero

Charlize Theron dio a conocer que su hijo mayor Jackson e dijo desde muy pequeño que no se sentía un niño, sino una niña. La actriz contó todo esto en una entrevita con el diario británico The Daily Mail.

La actriz Charlize Theron resaltó en dicha entrevista haberlo contado para ponerle fin a los rumores sobre la identidad de Jackson, que se habían desatado por su forma de vestir.

En 2016 la ganadora del Oscar estuvo en el centro de un debate en las redes sociales después de que los paparazzis la fotografiaran junto a su hijo Jackson, luciendo un vestido de princesa inspirado en el personaje Elsa de la película Frozen.

La fotografía causó tanta controversia que las opiniones se dividieron entre quienes la consideraban una mala madre y los que defendían el derecho de la actriz a permitir que su hijo, vistiera lo que le pareciera mejor.

"Sí, yo también pensaba que era un niño, hasta que con 3 años me miró y me dijo que no era un niño”, agregó Charlize Theron, manifestando que desea apoyar a Jackson sin importar qué tan fuerte la crítica sea con ella y con su familia.

Charlize Theron adoptó a Jackson en 2012, y según ha explicado en distintas entrevistas, tomó la decisión de hacerlo a raíz de su cercanía a orfanatos y niños en situación de pobreza en África, su país natal. Además, tres años después, Charlize también sumó a su hija August a la familia.