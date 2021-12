Charly López cuenta como conoció a la Barbie en un lujoso antro de la CDMX

Charly López de 52 años no se anda con rodeos y aclaró que sí conoció a Édgar Valdez Villarreal La Barbie, así como lo menciona el libro que acaba de lanzar Anabel Hernández donde involucra a otros famosos del espectáculo con personajes relacionados al mundo del narcotráfico causando polémica.

Fue en el programa de espectáculos De Primera Mano, donde Charly López aclara que si conoció a La Barbie pues iba a uno de sus centros nocturnos del cual es dueño, pero asegura que desconocía a que se dedicaba, pues en un principio le dijo que se dedicaba al mundo empresarial, pero después de haber sido detenido hace varios años, fue cuando supo quien era realmente.

"Sí conocí a la Barbie lo conocí en diferentes lugares en restaurantes porque yo en ese momento estaba en el reventón, entonces yo iba a un antro en Polanco, Insurgentes en todo, era un hombre encantador yo nunca lo vi armado, yo nunca lo vi tomado, nunca lo vio drogarse, o sea llegó o sea llegó a ir a mi lugar el Congo, llego varias veces, yo lo atendía como cliente muchas veces se sentaba en mi mesa", dijo el ex Garibaldi.

Y es que mucho se ha dicho sobre este libro donde la misma Galilea Montijo supuestamente fue relacionada sentimentalmente con Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas, aunque ella asegura que todo es una mentira, pues lo compartió en un video.

"Era un hombre de verdad muy cariñoso, muy respetuoso (...) yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, pero nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo lo que sí yo nunca a negar que sí lo conocí", dijo Charly López en la entrevista.

Como era de esperarse las redes dieron su punto de vista de como trató el empresario dicho tema del poderoso narcotraficantes.

"Es mejor hablar con la verdad , si lo conoció y que? Uno conoce gente todo el tiempo eso no nos hace malas personas", "Muy bien Charly a si se responde y no andas de Santo diciendo que no", "Cómo cualquier persona que trabaja y no saben con quién están y eso no lo hace delincuente para la gente que no entiende que el trabajo es trabajo", escriben las redes.