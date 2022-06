Charly López de Garibaldi ataca sin piedad a Paty Manterola: "creída, sangronsona, pesada" (VIDEO)

La agrupación musical Garibaldi, conocida por temas como "La ventanita", "Banana", "Que te la pongo", "Yo tengo una bolita que me sube y me baja" y muchas más, forma parte de la nueva etapa de la exitosa gira "90's Pop Tour", junto a otros artistas de aquella grandiosa década: JNS, Mecano, Sentidos Opuestos, Kabah, Magneto y más.

Hace unos días, el "90's Pop Tour" se presentó en la Arena Ciudad de México. Previo a este concierto, Ari Borovoy, integrante de OV7 y productor de este espectáculo, anunció que Garibaldi estaría como invitado especial. En redes sociales, muchos fans del grupo empezaron a especular si la cantante Paty Manterola formaría parte de este reencuentro en los escenarios... y así sucedió.

En el reencuentro de Garibaldi en el 90's Pop Tour estuvieron Sergio Mayer, Katia Llanos, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Charly López y Víctor Noriega.

Recientemente, el cantante y empresario mexicano Charly López estuvo en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, donde expresó su inconformidad por el hecho de que Paty Manterola estuviera en el show.

De acuerdo con el ex esposo de la conductora de televisión Ingrid Coronado, Patricia Manterola no iba a estar en la gira del "90's Pop Tour", pues tenía un acuerdo con su esposo de no dar conciertos en lugares donde vendan alcohol. Sin embargo, de último momento, Ari Borovoy negoció con ella para que estuviera en el reencuentro de Garibaldi.

"Hablando con honestidad, ella había quedado de acuerdo con su esposo y sus hijos de no trabajar en lugares con alcohol, los cinco Garibaldis que quedamos dijimos: 'bueno, la quitamos de esto, la abrimos de esto', porque nosotros no podemos juzgar si está bien o está mal".

Asimismo, Charly López arremetió en contra de Paty Manterola, al asegurar que tuvo una actitud sangrona y creída.

Desde mi punto de vista, muy personal, como buena onda, pero a la defensiva, creída, como sangronsona, pesada.

El cantante señaló que aunque su compañera no estuvo en los ensayos, sacó muy bien el trabajo, pero ya no es la Patricia de antes.

"No es grosera, que quede claro, nos saluda muy cordial, pero no es la misma Paty de antes, cuando llevamos 35 años de conocernos, sabemos lo que hemos hecho en nuestras carreras, conocemos nuestra vida y no nos podemos leer las cartas entre gitanos".

Te recomendamos leer:

El Garibaldi también mencionó que al integrarse de último momento Paty Manterola a la gira, Paola Toyos tuvo que salirse: "hablamos claramente con ella, le dijimos: 'si se llega a un acuerdo con Paty, te bajamos', se llegó al arreglo y lo entendió Paola".