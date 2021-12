Charly López manda contundente mensaje a Ingrid Coronado tras demanda de violencia de género

México.- Siguen las diferencias entre Charly López e Ingrid Coronado, mismas que ya parecen estar muy lejos de terminar; luego de que la conductora afirmara que su expareja la violentaba e interpusiera una demanda, ahora es el músico quien se pronuncia al respecto.

Durante una entrevista, Charly decidió no quedarse callado ante la situación y explicó que él busca que todo se haga de la mejor manera posible, sin tantos problemas, aunque envió un contundente mensaje para Ingrid, que ha dejado a todos boquiabiertos.

"Si ella quiere arreglar las cosas por las buenas, porque te lo juro por mi vida que lo hago en buena onda, que hable con mi abogado porque está metida en un lío muy grande y que se sigue por oficio… Yo no quiero que Ingrid vaya a la cárcel, porque yo no lo quiero, porque es la madre de mi hijo. Lo que sí quiero es que hable con mi abogado", externó el músico.

Asimismo, Charly López destacó que no se trata de un asunto de dinero, pero sí por falsas declaraciones, señalando que es ella quien le está mintiendo a la ley y eso tendrá graves consecuencias. Según añadió, lo único que busca es alejarse de ese problema.

"Yo no quiero mi dinero ni me interesa el dinero de ella, ni muchos menos. Lo único que quiero es quitarme un problema de encima, pero si ella sigue con esto, la ley lo sigue por oficio y puede tener consecuencias muy graves para ella, porque está mintiendo a la ley y está diciendo que la mitad de la casa es de ella cuando no es cierto", añadió.

El ex integrante del grupo Garibaldi también destacó que no existe una demanda en su contra por supuestos actos violentos hacia Ingrid Coronado, sin embargo, la conductora sí afirmó en la notificación que recibió que él había cometido violencia.

