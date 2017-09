VIDEO: Emotivo mensaje de Chayanne para víctimas de Irma

Ante la furia que azota el Caribe con la intensa fuerza de Irma, los principales lugares que están siendo afectados son las islas de San Bartolomé, San Martín y próximamente República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico, y hablando de esto, uno de los personajes más famosos de la isla caribeña envío un mensaje de aliento para todas las personas que están viviendo este fenómeno natural.

Se trata de Chayanne quien pide a todos sus paisanos que se cuiden.

"Mi gente bonita acabo de ver ahora mismo un video y todo el día he estado pensando, en el Caribe, con el huracán en todo lo que está pasando, les mando un fuerte abrazo, ocúpense, protéjanse y no den las cosas por hecho y si Dios quiere no va a pasar nada, pero tenemos que estar enfocados y organizados, les mando un fuerte abrazo, Puerto Rico, Santo Domingo, amigos y familia, vecinos cuídense mucho, no den nada por hecho, un fuerte abrazo."

"Cuídense mucho no dejen de seguir las indicaciones de la cruz roja. No duden en ayudar a sus vecinos si lo necesitan. Es momento de unión. Que Dios los bendiga! @americanredcross #cruzroja #hurricaneirma #huracanirma", indicó el cantante.

Cuídense mucho no dejen de seguir las indicaciones de la cruz roja. No duden en ayudar a sus vecinos si lo necesitan. Es momento de unión. Que Dios los bendiga! @americanredcross #cruzroja #hurricaneirma #huracanirma Una publicación compartida por Chayanne™ (@chayanne) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 4:44 PDT

RICKY MARTIN ENVÍA MENSAJE

El cantante Ricky Martin envió un emotivo mensaje para todos sus paisanos de Puerto Rico:

"Hola mi gente, aquí un poco preocupado especialmente por toda mi gente en Puerto Rico y República Dominicana, por la amenaza de huracán. Espero que estén ya todos listos, preparados y escuchando a las autoridades para saber como esta todo. Espero que esto sea sólo un susto y les mando mucha bendiciones y pa adelante", es así como el cantante boricua mostró su apoyo a sus compatriotas en este difícil momento lleno de incertidumbre."

Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 5:20 PDT

CONDUCTOR SE QUEDA ATRAPADO

Daniel Bisogno se encontraba en República Dominicana y fue por medio de Twitter, donde el famoso conductor de Ventaneando contó la difícil situación por la que pasó, pues gracias a Dios ya pudo salir de la Isla y actualmente está en Costa Rica.

Pues si, estamos atrapados en República Dominicana a unas horas de que estalle el huracán contra la isla, esperamos salir con bien! Recen! — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 5 de septiembre de 2017

Estamos intentando salir de República Dominicana, aquí se respira el miedo! pic.twitter.com/oTKIW7913c — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 5 de septiembre de 2017

UBICACIÓN DE IRMA

El "potencialmente catastrófico" huracán Irma, el cuarto de la temporada ciclónica en el Atlántico, se encuentra a 140 kilómetros al este de Antigua y a 145 kilómetros al estesureste de Barbuda, en las Antillas Menores.

Según un probable patrón de trayectoria, el vórtice del "extremadamente peligroso" Irma se moverá sobre partes del norte de las Antillas Menores esta noche y temprano en la mañana del miércoles y luego pasará cerca o justo al norte de Puerto Rico el miércoles al mediodía y por la noche.

"Se esperan algunas fluctuaciones en la intensidad de Irma durante los próximos dos días", pero se mantendrá como un poderoso huracán de categoría 4 o 5 en las próximas 48 horas, advirtieron los meteorólogos del CNH, con sede en Miami.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 95 kilómetros hacia fuera del centro y los vientos tropicales con fuerza de tormenta se extienden 280 kilómetros hacia fuera.