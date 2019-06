Chayanne y Luis Miguel, los hombres que rechazaron a Yuri

La cantante Yuri en una divertida entrevista en el programa “D-Generaciones”, donde fue invitada especial donde confesó que Chayanne la rechazó alguna vez.

Yuri declaró que en la adolescencia que fueron “enamorado”, sin embargo, relación no pasó de una bonita amistad, ya que su mamá nunca la dejaba salir con nadie” en aquella epoca.

Yuri recordó años más tarde, le tocó coincidir en el hotel, fue entonces que ella lo busco en su habitación con el pretexto de saludarlo.

Tocó la puerta de su habitación, dispuesta a todo, al saludarlo Yuri menciona que le dijo “faltame al respeto”, a lo que Chayanne muy caballerosamente, le contestó “no te puedo faltar el respeto. Yo te veo como amiga”.

Cabe recordar que Chayanne y Yuri protagonizaron la novela “Volver a empezar” en 1994, sin embargo, ellos ya se conocian de tiempo atras.

Pero este no es el único hombre que rechazó a Yuri, en la misma entrevista, comentó que Luis Miguel de igual manera la rachó por el mismo motivo, solo la veía como una amiga.

Contó que en alguna ocación la cantante organizó una cena con el Burro Van Rankin, quien llevó a una chica más, pero Luis Miguel se fue con la amiga que el Burro había llevado y la dejó sola con él.

De la misma manera Yuri contó que cuando el cantante salía con Sasha Sokol, él la bbuscaba para que los acompañara al cine, sin embargo, ella se negaba para no hacer “mal tercio”, pero el isistia por lo que los acompañaba.

Y estas y otras anecdoctas serán contadas en la bioserie que esta planeada para este 2019, aunque Yuri es una mujer muy abierta en cuanto a su vida, todavía tiene mu has cosas que decir, en su video serie le gustaría que la interpretara la guapa actriz Fernanda Castillo.

A pesar de hay productores que no quieren que "ella meta mano", declaró que no será así. Además reveló que Luis Miguel, por ser un amigo cercano en el pasado, sí estaría en su serie como personaje.

Cosas que yo viví con mi madre muy fuertes, con algunas parejas, no vengo a exhibirlos a ellos, porque es mi historia, no la de mis parejas, pero sí voy a decir la verdad. Yo no tengo tapujo, aclaró la antante.