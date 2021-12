Chayín Rubio alegra corazones, pone a bailar con "Si me dices que sí", un vallenato con mariachi

Estos son algunos de los comentarios de sus fans ante dicho estreno: "sin miedo al éxito", "me encantó, como siempre Chayín Rubio que extraordinario cantante, mucho éxito", "el Rubio on fire", "una rola diferente y muy buena", "hora de buscar a quien dedicársela" y muchos más.

"Si me dices que sí" es el segundo adelanto de la producción discográfica que lanzará a principios del 2022 , proyecto musical con el cual "está volcando toda su creatividad, ya que incluirá diferentes géneros y estilos musicales, que seguramente conquistarán al público", informó Fonovisa a través de un comunicado.

Luego de estrenar en plataformas digitales la balada "Triste", la cual marcó su esperado regreso a la escena musical, el cantante y compositor sinaloense Chayín Rubio , alegra los corazones de sus seguidores con el lanzamiento de su nueva canción "Si me dices que sí" , un tema de su autoría y otro de los adelantos de su nuevo álbum de estudio.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.