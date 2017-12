Chef Benito pone en su lugar, de nuevo, a Pablo (VIDEO)

El chef Benito Molina, uno de los jueces de MasterChef México, comentó en el programa Ventaneando que el plato de Pablo, quien fue eliminado en la última emisión del reality show, lucía muy sucio a su alrededor, pero la edición hizo que no se notara tanto.

Señaló que ese fue el motivo principal por el cual aventó el plato al piso, porque están a una transmisión de la final del programa y no podía soportar ese tipo de errores.

La chef Betty confirmó que no puede haber más erratas con la final del reality tan cercana.

La misma chef dijo que para esta final están los mejores; sin embargo, apuntó que solamente deben concentrarse en cocinar, porque es como una carrera; y si se descuidan pueden perder el título de ser el MasterChef México.

En una entrevista con BASTA!, Pablo (originario del puerto de Veracruz) habló sobre los abusos, los insultos y de las fuertes críticas que recibió por parte de los chefs del programa de Televisión Azteca.

“Yo dejé de estar de acuerdo con el programa cuando empezaron a afectar mi imagen, cuando me empezaron a poner como un hombre que no soy y la verdad me empecé a sentir muy atacado por los jueces”.

“Soy un hombre muy educado, muy tranquilo y no me meto en problemas con nadie, porque no me engancho. Ya después de tres meses que grabamos y veo cómo me trataron en el programa, no me enojo, pero cuando estuvimos en foro grabando sí me enojé con el trato que recibí del chef Benito y la chef Betty, creo que me gritaban y me regañaban porque pensaban que era su empleado”.