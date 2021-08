Chef Herrera hace llorar a Paty Navidad en MasterChef Celebrity, le dice que nadie la quiere (VIDEO)

Ayer viernes se llevó a cabo el estreno del programa "MasterChef Celebrity", donde participan famosos como Mauricio Islas, Germán Montero, Aida Cuevas, Stephanie Salas, Alicia Machado, José Joel, Paty Navidad y varios más; para esta nueva edición la conductora es Rebecca de Alba.

Durante el primer programa de "MasterChef Celebrity" el Chef Herrera hizo llorar a la cantante y actriz sinaloense Paty Navidad, quien hace unos días tuvo que ser hospitalizada por complicaciones de salud, derivadas de su contagio de Covid-19, enfermedad de la cual se mantuvo incrédula desde el principio.

En la primera emisión se formaron dos equipos para llevar a cabo un reto: Matilde Obregón fue la líder del equipo rojo y Germán Montero, del azul. Ellos eligieron a quienes formarían parte de su equipo. Ninguno de los dos mencionó a Paty Navidad y al ser la única que quedaba, entró al equipo azul.

Ante esto el Chef Herrera le hizo un comentario: "tú Patricia Navidad, fuiste la última en ser elegida, nadie te quiere". La actriz expresó que eso mismo sentió. Estas palabras hicieron llorar a la también conductora de televisión y ex reina de belleza.

Rebecca de Alba se conmovió al ver llorar a Paty Navidad y se acercó a ella para darle un abrazo y consolarla. Posteriormente la sinaloense dijo: "soy una mujer sensible, muy emocional, pero no soy débil, me conecto a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí".

Hace unas semanas algunas personas de la producción y de los participantes de "MasterChef Celebrity" dieron positivo a Covid-19; tal fue el caso de Paty Navidad y Rebecca de Alba. Cabe mencionar que los primeros programas de este show ya habían sido grabados.

