Chela Lora se rehúsa ver el video de su hija Celia Lora

Luego de darse a conocer el video donde Celia Lora protagoniza un video erótico con la actriz porno, Apolonia Lapiedra, el programa Ventaneando le preguntó a su madre Chela Lora que piensa sobre el nuevo trabajo de su hija.

"No lo hemos visto, ni lo veremos es su vida, ya es adulta la niña ya puede decidir por si sola ya tiene cuanto tiempo haciéndolo (...) ella es modelo y creo que lo hace de una manera fina o sea no se ve vulgar, no nada...", dijo Chela.

Por si fuera poco señaló que ella y su esposo Álex Lora siempre apoyaran a su hija en todos sus proyectos, pues es la carrera que ella eligió desde hace tiempo asegurando que no se meten mucho en sus compromisos laborales.

Nosotros la apoyamos no podemos estarnos metiendo en que hay no me gusta, haciéndose la pesada, no es apoyarla porque de todas maneras lo va hacer..., expresó.

Además expresó que su esposo es el que menos opina sobre la nueva carrera erótica que ha tomado la reality star.

"Álex así como que mejor ni en cuenta él está en su rock and roll y ya él es así súper buena onda no", dijo la cantante del Tri.