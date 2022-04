Chela y Álex Lora se le van con todo a Pablo Montero tras ofender a su hija Celia

México.- Entre las polémicas que más sonaron durante la emisión de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo, fue la pelea que sostuvieron Celia Lora y Pablo Montero, esto luego de que el cantante le propusiera a la playmate un encuentro íntimo durante su primer día en el programa.

La pelea se volvió viral en Internet y quienes no se la perdieron fueron Chela y Álex Lora, los padres de la playmate mexicana, quienes no se han quedado con los brazos cruzados y se le han ido con todo contra el intérprete mexicano.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube delarosatv en donde los padres de Celia Lora arremetieron en contra del cantante de música regional mexicana, llamándolo "cobarde".

"Me da impotencia aún, ver como ese cobarde se dirigía a mi hija, cuando todos conocemos su vida y sabemos que no está limpio, pues todos conocemos su vida", externó Chela Lora.

Cabe destacar que no es la primera vez que dejan en claro que todavía no le perdonan a Pablo Montero haberse ido en contra de su hija durante su estancia en La Casa de los Famosos, pues en una entrevista con El Universal también compartieron su opinión al respecto.

"Yo no (lo perdono), la verdad yo no, porque no. Hay que respetar a la mujer, siempre crecí con una frase que decía: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y la verdad ha sido una lucha de cuántos años y en estos tiempos estar peleando por los derechos de las mujeres es increíble, y que haya o surjan más personas que no tienen ningún respeto y que matan mujeres y todo eso, digo, los crímenes en general son terribles, pero enfocar el odio a la mujer o sus frustraciones a la mujer, eso yo no lo perdono", compartió la pareja durante la entrevista.

