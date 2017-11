Chelsea Clinton e Ivanka Trump salen en defensa de Malia

Los dos bandos de la política estadounidense defendieron el derecho a la privacidad de Malia Obama, después de que la hija del expresidente Barack Obama apareciera fumando en un video que se volvió viral.

En distintos portales de noticias es informa que Chelsea Clinton e Ivanka Trump estuvieron entre varias personalidades que defendieron en Twitter a Malia, luego de que se divulgara un video en el que la hija mayor del exmandatario parece lanzar una fumarola de humo en un baño.

“La vida privada de Malia Obama, como una joven mujer, estudiante en la universidad y una ciudadana privada, no debería ser un ‘ciberanzuelo’”, es decir que sea utilizada para crear audiencias en internet, escribió en Twitter Chelsea Clinton, hija del expresidente demócrata Bill Clinton y de la candidata presidencial Hillary Clinton. “Sean mejores”, agregó.

Malia Obama, de 19 años, es estudiante en la universidad de Harvard.

De su lado, Ivanka Trump, hija del presidente republicano Donald Trump (que derrotó a Hillary en las elecciones de 2016), defendió en un modo similar a Malia.

Desde que llegó a Harvard, Malia, la hija de Barack Obama, ha estado bajo los lentes de la prensa.

Mel Gibson y Jhon Lithgow hablan de sus errores como papás

Se abre la puerta de una de las habitaciones del Wilshire Hotel, ese donde se grabó Mujer bonita hace ya muchos años y que poco conserva de lo que se ve en esa película con Julia Roberts.

Deslumbran las luces del interior, cámaras, cables y muchas personas moviéndose de un lado a otro.

Están ahí sentados porque la nueva producción en la que comparten créditos está por estrenarse el próximo 1 de diciembre, con preestrenos hoy y mañana. Se trata de Daddy’s home 2, la comedia dirigida por Sean Anders y John Morris, que decidió hacer una segunda incluyendo a ambos actores como abuelos muy dispares.

La primera parte retrata a Brad Whitaker (Will Ferrell), un hombre amable que hace todo lo posible para tener una buena relación con los hijos de su esposa Sarah (Linda Cardellini), y todo va bien hasta que aparece Dusty (Mark Wahlberg), padre de los niños y ex esposo de Sarah.

En esta cinta ambos padres se esfuerzan por convivir y deciden pasar Navidad juntos. Sólo que incluyendo a la pareja e hijos de la esposa de Dusty, Karen (Alessandra Ambrossi).

Con lo que no cuentan es que Kurt Mayron (Mel Gibson) propondrá que pasen Navidad fuera de la ciudad, lo que desencadena una serie de acontecimientos chistosos en medio de una competencia por ser el mejor padre y el mejor abuelo. Mientras que Gibson es un abuelo mujeriego, irresponsable y descuidado, John es todo lo contrario en la historia.

“¿Cuál creen que ha sido la peor cosa que han hecho a sus hijos?”, pregunto luego de ver que en la película cada uno ha cometido errores con los hijos y ahora con los nietos.

“No aparecí en un torneo de baloncesto de uno de mis hijos y no sabía que estaba jugando la final. Yo estaba jugando tenis y me lo perdí, eso no lo olvida” dice John.