Chen, integrante de la boy band EXO, anuncia su matrimonio

Ante los rumores que surgieron recientemente sobre que Chen, integrante de la banda de K-Pop EXO contraerá matrimonio, la agencia que representa a la agrupación musical (SM Entertainment) ha emitido el siguiente comunicado: "Chen ha conocido a alguien preciosa para él y se casará. La novia no es una celebridad y la boda se llevará a cabo en privado con solo la asistencia de sus familias".

Para respetar las opiniones de sus familias, la boda y todo lo relacionado con ella se llevará a cabo en privado, por lo que les pedimos a los fans y reporteros su amable comprensión.

"Chen continuará trabajando duro como artista, les pedimos que envíen a Chen muchas bendiciones y mensajes de celebración. Gracias".

El portal Sporbiz publicó que el cantante de EXO ya se había casado y que además, su esposa tenía 7 meses de embarazo. Una fuente de la agencia SM Entertainnment confirmó que la prometida de Chen está embarazada, "es cierto que la futura esposa de Chen está embarazada".

Por su parte, Kim Jong-dae (mejor conocido por el fandom como Chen), compartió una carta con sus fans, donde confirmó que tiene una novia con la que anhela pasada el resto de su vida. "Estoy escribiendo esto porque tengo algo que contarles a nuestros fans, no sé cómo comenzar esto y estoy muy nervioso, aunque estas palabras no son suficientes, estoy escribiendo esta carta porque quiero contarles honestamente a nuestros fans, que nos dieron mucho amor, primero".

Tengo una novia con la que quiero pasar el resto de mi vida, estaba preocupado por las situaciones que surgirían como resultado de esta decisión.

Carta de Chen publicada en el fancafe de EXO.

"Pero había estado discutiendo con la agencia y nuestros integrantes, porque quería anunciar las noticias al menos un poco antes para no sorprenderlos con la repentina noticia. Entonces, una bendición vino en mi camino. También estoy desconcertado, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la agencia y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza".

No podía perder más tiempo pensando en cuándo o cómo debería anunciar esto, así que reuní mi coraje.

"Estoy realmente agradecido por mis amigos (de EXO) por felicitarme genuinamente después de escuchar esta noticia, y agradezco profundamente a nuestros fans por enviarme tanto amor que no lo merezco. Nunca olvidaré este sentimiento de gratitud, haré lo mejor que pueda en mi lugar sin cambiar y devolverles el amor que me han brindado. Gracias siempre".