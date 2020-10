Cher de 74 años destrona con su belleza a Maribel Guardia de 61

Una de las mujeres más bellas y considerada una leyenda en Hollywood es la cantante Cher de 74 años, pues la también actriz se sigue viendo como toda una diosa, dejándose bien claro a la misma Maribel Guardia de 61, que podría batallar para verse como ella en un futuro, pues a la estadounidense nacida en California le ha costado bastante verse intacta a su edad.

Basta con ver las fotos de Instagram de Cher para ver una piel increíblemente radiante y sin señal de arrugas, pero lo que también impresiona a sus millones de fans, es que sigue luciendo ese cuerpazo con el cual se ganó al público en la década de los 60, donde su estilo cautivó a varias generaciones.

Cher no solo es considerada una mujer guapa hablando de su aspecto físico, también es una diva del glamour, basta con ver sus vestuarios de ensueño, con los cuales hace tremendos shows y es que a la artista le gusta verse brillante arriba del escenario con peinados extravagantes y cristales incrustados en su piel, dejando a más de uno con la boca abierta.

Si retrocedemos unos años atrás podemos encontrar en la discografía de Cher, que siempre resaltó sus encantos en la portada de sus discos, uno de ellos es Closer To The Truth, en 2013 donde aparece recostada de manera coqueta y con una cabellera rubia, ya que es fanática de los cambios de look.

Cher también le demuestra a Maribel Guardia que ella no le tiene miedo a los cambios de imagen, pues a Maribel Guardia nacida en Costa Rica, casi siempre la hemos visto con su cabellera larga en color negro y no fue hasta hace poco que la cambió, pero Cher toda su vida ha cambiado, pues le gusta renovarse junto con las nuevas tendencias es por eso que se ha convertido en un icono de moda.

Cher se sigue viendo como una verdadera diosa a sus 74 años/Instagram

Muchos pensarían que Cher tuvo fama y poder desde que comenzó en el mundo del espectáculo, pero lo que pocos saben es que desde muy joven comenzó a trabajar en distintas partes, una de ellas fue marcando tarjetas de horario, pero realmente el sueño de la artista era convertirse en una super estrella, ya que le encantaba la música.

Mi primer trabajo fue marcando tarjetas de horario de los trabajadores de una gran tienda departamental en Los Ángeles, mi padrastro me regaló un pedazo de papel donde me decía como hacerlo era un trabajo estúpido, dijo Cher en una entrevista.

Aunque Cher siempre se ha mantenido vigente en todos los aspectos, algo que desean saber sus fans es como mantiene ese cuerpazo, pero como toda estrella de Hollywood se ha mantenido muy callada, pues no quiere esparcir el truco que hace para verse igual que en la década de los setenta y es que después de haberse convertido en madre por primera vez, de inmediato recuperó su figura.

Maribel Guardia fue desbancada por Cher/Instagram

Por su parte Maribel Guardia, hace poco reveló como le hace para mantener ese cuerpo de diosa que se carga y su respuesta dejó a más de uno sorprendido, ya que su dieta no es algo del otro mundo, pues solo se trata de carbohidratos muy simples como pan integral, mientras que en las proteínas es muy selectiva, ya que es fanática del salmón.

Cabe mencionar que Cher a pesar de tener un cuerpo bien formado no se sabe que tipo de ejercicio practica para mantenerse como una mujer de cuarenta años, pues se mira increíble, como se dijo en un principio, por lo que muchos de sus fans esperan que pronto la artista comparta sus secretos de belleza para verse como ella.