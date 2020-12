Chesca alcanza los primeros puesto de listas Billboard con la canción "Te Quiero Baby"

San Juan, Puerto Rico.- La cantante puertorriqueña Francesca Ramírez, quien es conocida en el mundo artístico como Chesca, alcanzó los primeros puesto de las listas Billboard con la canción "Te Quiero Baby", que es una nueva versión en español del éxito "Can't Take My Eyes Off You" del legendario Frankie Valli grabada en 1967.

Chesca lanzó el tema con la colaboración de Pitbull y Valli en agosto, y hasta la fecha es parte de las listas de Latin Airplay, Latin Rhythm y Latin Pop.

Tanto es el éxito de la canción que se convirtió en el número 1 en la lista Billboard Latin Pop Airplay, y además, el estadounidense Valli entró por primera vez en la Billboard Hot Latin Songs, llegando al número 40.

Y es la primera vez en 39 años que un sencillo de Valli se cuela en un listado de Billboard, desde que "Heaven Above Me/Soul/Let It Be Whatever It Is" consiguió el puesto 11 en el listado de Dance Club Songs en febrero de 1981.

"No hay palabras para describir la sensación de un sueño que se veía tan lejano, y ahora es real y está aquí. Hace unos tres meses recibimos la noticia de que el legendario Frankie Valli formaba parte de la grabación, y ahora estar en el puesto número uno es algo como de otro mundo. ¡Estoy más que agradecida por todo el mundo que me apoya en cada paso del proceso!", expresó Chesca.

"Te Quiero Baby" tiene más de 14 millones de visualizaciones en YouTube desde que se estrenó en la plataforma por el canal de la artista y ha tenido una gran acogida por todo el mundo, llegando al número 1 en Más Añadidos en Radio, apenas 2 semanas después de su lanzamiento.

Con la canción, Chesca se ha dado a conocer un poco más, incluso Pandora anunció que la incluyó en la lista de sus Artistas Latinos a Seguir en 2021, mientras que Variety la ha distinguido como una de los 10 Latinxs a Seguir en 2020, y Billboard la distinguió como una de las 20 Artistas Latinas para Descubrir Antes de 2020.

Según una publicación de la revista especializada de música, Chesca explico que la idea de hacer esta versión surgió estando en el estudio de grabación del "disjockey" de Pitbull, DJ Chino, cuando el intérprete comenzó a cantar la versión musical de la rapera estadounidense Lauryn Hill, "Can't Take My Eyes Off You".

"Entonces, Pitbull comenzó a cantarla, DJ Chino tenía un ritmo que era perfecto para el tema y todos coincidimos en que sería perfecto grabarla en español", detalló.

Luego, según contó Chesca, Gustavo López, presidente del sello disquero Saban Music, se comunicó con Valli, para explicarle la idea y le encantó.

"Valli quería participar en la canción, por lo que tomamos las voces originales de 'I love you, baby' y las alteramos en tonadas diferentes. Al terminar de mezclar, le enviamos la canción para su aprobación. Le encantaron los elementos de reguetón y la vibra latina", dijos Chesca.

"La versión original habla sobre su hija, por lo que es una canción romántica. Para esta versión en español, quisimos complacer al público joven. Por eso, Pitbull llega con su 'swag' (estilo) y eso es lo que lo hace tan especial", abundó.

El video de "Te Quiero Baby":

Con información de Efe.