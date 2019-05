Chespirito acudía a fiestas donde había damas de compañía

Florinda Meza relató las discusiones que tenía con Roberto Gómez Bolaños cuando llegaba tarde a su casa. La querida actriz se subió a la camioneta de "El Escorpión Dorado" para promover la película "Dulce Familia", donde contó varias anécdotas.

Florinda Meza señaló que su fallecido esposo "Chespirito" tenía la costumbra de salir de noche con sus amigos, entre ellos Emilio Azcárraga Milmo ("El Tigre") fundador de Televisa.

"A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga, yo soy bien inteligente yo sabía que El Tigre, pues no dejaba pasar una, y que en esas reuniones de comida, seguramente había muchachas, y pues no nada más se la pasaban jugando 'manitas calientes', ni solo hablaban", comentó.

Yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, y cuando oía el motor del coche rápido me metía en la cama y me hacía la dormida.

La actriz narró a manera de broma que un día Roberto Gómez Bolaños le reclamo por que según, no le importaba si llegaba o no tarde a su casa.

"Él llegaba y me quería despertar...un día se pone furioso y me dice: ¡con una chin..., llegó tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si llego de andar con viejas o no, y ni me tomas en cuenta!'. Me enderezo rápido y le digo: 'no sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir".