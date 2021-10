"Chespirito es de lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana": Carlos Ballarta desata polémica

Algunos internautas respaldaron la opinión del standupero, considerando que la comedia de Chespirito no era buena y cuestionando su cercanía con dictadores como Pinochet, mientras que otros salieron en defensa del creador de "El Chavo del 8", considerándolo un ícono de la comedia mexicana.

"Por el hecho de que fue un put* éxito durante todas las dictaduras. Yo que más yo pensaba es: 'a ver, ¿qué hace una dictadura sin censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito", expresó.

Carlos Ballarta cuestionó por qué los programas de Chespirito fueron tan exitosos en los países de América Latina con dictaduras, y lo atribuyó a que no son incómodos para el poder.

" Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana . Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejo ver a mi hijo es esa pendejad$, la neta", dijo el standupero.

Durante su participación en el programa de YouTube "Versión Extendida con Tenoch Huerta", donde estuvo como invitado, Carlos Ballarta criticó con dureza a Chespirito y aseguró que no deja a su hijo ver la comedia del creador de " El Chavo del 8 ".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.