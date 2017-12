"Chewbacca", mira cómo luce en la vida real...

La más reciente entrega de "Star Wars" ha recibido críticas positivas y negativas, pero sin duda quien sorprendió a los seguidores de la saga fue "Chewbacca", en especial el hombre que está debajo del peludo traje.



Resulta que el mejor amigo de Han Solo es un hombre muy atractivo, cuyo nombre es Joonas Suotamo. Según se destaca en distintos portales de noticias, es basquetbolista y actor finlandés; mide dos metros con nueve centímetros.





Joonas suplió a Peter Mayhew, quien interpretó a Chewie por 40 años.

Mark Hamill no esta de acuerdo con "The Last Jedi".

Mark Hamill no está contento con el resultado de "The Last Jedi", la recién estrenada octava entrega de la saga Star Wars, en la que su personaje, Luke Skywalker, no es como él cree que debería ser teniendo en cuenta la trilogía original.

"No es mi Luke Skywalker", afirma el actor en una de las entrevistas de promoción de la película, que ha sido colgada en Youtube y ha provocado una viva reacción de los fans, más duros con la película que la crítica especializada.

"Le dije a Rian (Johnson, el director del filme) que los Jedi no se rinden. Incluso si tuvieran un problema, les hubiera llevado quizás un año para reagruparse e intentarlo de nuevo", dijo el actor sobre el hecho de que en esta octava entrega su personaje aparezca solo y rendido ante el poder de la Primera Orden.

Una diferencia "fundamental", a su juicio, con la historia creada por Johnson. "Pero ya no es mi historia, es la historia de otra persona y Rian necesitaba que yo fuera de una manera concreta para que el final fuera efectivo".

Hamill considera que Luke nunca se hubiera comportado como lo hace en el comienzo de la película. "Esta es la siguiente generación de 'Star Wars', así que casi tenía que pensar en Luke como si fuera otro personaje. Quizás es Jake Skywalker".

Pese a todo, el actor aceptó totalmente este nuevo Luke y quiso quitar importancia a sus palabras. "Es solo una película y espero que a la gente le guste. Espero que no se sientan decepcionados y realmente creo que Rian era el hombre adecuado para este trabajo".

Unas palabras que se unen a las críticas que ha recibido la película, especialmente por parte de los seguidores de la saga creada por George Lucas hace cuarenta años.

Tanto, que en la web rottentomatos, que compara opiniones de críticos y fans, "The Last Jedi" aparece con una puntuación de 8,1 (sobre 10) por parte de los críticos -y un 92% de aceptación- frente al 3,2 (sobre 5) de los fans y solo un 54 por ciento de aprobación.



EL GRAN ESTRENO

El abarrotado estreno de Star Wars: The Last Jedi (Los últimos Jedi) el sábado en Los Ángeles tuvo vítores, resuellos, oportunidades para tomar fotos de droides, juegos de casino y algunas ovaciones con la sala en pie.

Algunos de los asistentes elogiaron la película en internet tras el pase.

Rian Johnson, guionista y director de la octava entrega de la saga, dedicó la noche a Carrie Fisher, que falleció tras terminar la grabación.

Este fue el espíritu con el que Johnson presentó entusiasmado a su electo, incluyendo a Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley y Oscar Isaac. Hamill y el compositor John Williams, a quien Johnson calificó como uno de los “mejores compositores cinematográficos vivos”, estuvieron entre los pocos que recibieron ovaciones con el público en pie.

“¡Vamos a ver una película de Star Wars!“, exclamó Johnson mientras los actores tomaban sus asientos, las luces bajaban en intensidad y la icónica cabecera con el logo amarillo de Star Wars asomaba en la pantalla anunciando el inicio del filme. La entusiasta audiencia río y aplaudió durante buena parte de las dos horas y media que duró la proyección. Uno de los espectadores incluso gritó “¡¿Qué?!” en una escena clave ya avanzada la cinta.