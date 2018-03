Chiara Ferragni anuncia la feliz y esperada llegada de la cigüeña

Chiara Ferragni y Fedez ¡se han convertido en padres de un hermoso bebé!

Chiara Ferragni, así se miraba unos días antes de dar a luz. Foto: Instagram @chiaraferragni

Luego de sufrir algunas complicaciones durante su embarazo, Chiara Ferragni finalmente ha tenido la dicha de toda mujer, ser madre. Su primogénito Leo nació en un hospital de la ciudad de Los Ángeles.

Sono solo un bambino che chiamerai papà Una publicación compartida de Fedez (@fedez) el Mar 15, 2018 at 12:00 PDT

Chiara Ferragni, la blogger de moda más importante del mundo, compartió la noticia este martes con sus más de 12 millones de seguidores en Instagram.



March 19th 2018: our Leoncino was born Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el Mar 20, 2018 at 10:17 PDT

En su bello post, la blogger comentó:

19 de marzo de 2018: nuestro Leoncino nació.

Junto a su mensaje, Chiara Ferragni compartió una íntima imagen de ella en su cama de hospital, sosteniendo al pequeño Leo, y recibiendo un beso de su prometido, el cantante italiano Fedez.

Chiara Ferragni preocupó a sus fans

La creadora de The Blonde Salad compartió su embarazo con sus fans cuando cumplió los cinco meses de gestación, anunciando:

Hola chicos, pronto seremos padres. Tengo 5 meses de embarazo y no puedo esperar a conocer al bebé raviolo. La vida es bella.

Durante su embarazo, Chiara recibió críticas por la diminuta pancita que mostró en sus redes, pero se defendió asegurando que todo se debía a su alta estatura y a que siempre fue bastante delgada.

Más tarde llegaron las preocupaciones, cuando Chiara Ferragni compartió con sus seguidores que estaba sufriendo de algunas complicaciones.

"Estos dos últimos días han sido un caos. El miércoles por la mañana nos hicieron la ecografía de rutina y nuestro ginecólogo descubrió que Leo no estaba creciendo tanto como debería, tal vez, debido a que la placenta envejece y no funciona correctamente. Me recomendó reposo, realmente tengo que tomarme las cosas con calma".

Afortunadamente todo salió bien y Leo ya llegó al mundo sano y salvo.