Chica asegura haber besado a Mauricio Ochmann y desata la locura

Una internauta de Twitter causó gran sorpresa en redes sociales después de haber armado un hilo donde aseguró haberse besado con el actor Mauricio Ochmann, causando gran sorpresa pues muchos han dicho que la separación que tuvo con Aislinn Derbez se debió a una supuesta infidelidad por parte del famoso.

Fue tan grande la noticia de usuario "scar" que de inmediato se convirtió en tendencia, pero la realidad era otra, pues solamente quería tomar la popularidad del actor para que los internautas la escucharan y estuvieran conscientes de todas las injusticias que ha vivido México por parte del gobierno.

Tengo ganas de hacer un hilo contándoles cuando me besé (y más) con Mauricio Ochmann en un bar (si no saben quien es les dejo fotos) adjuntare pruebas: imágenes, videos, audios, etc, escribió la "scar", al inicio del hilo.