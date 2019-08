Chica del clima hondureña saca su lado latino con sensual baile

Daniela Servellón, la chica del clima hondureña, quien se ha hecho muy famosa en Instagram, saca su lado latino con sensual baile que hace a través de un video y sube a su cuenta personal de la citada red social. Millones de fanáticos tiene ya y lo disfrutan.

Daniela Servellón, la chica del clima originaria de Honduras, muestra en un video que es muy hermosa y sexy, y es en un video donde lo hace. Le encanta el periodismo, la fotografía, el arte en todas sus manifestaciones y también bailar.

Y sus fans en Instagram se manifiestan encantados luego de ver cómo Daniela baila y mueve su cuerpecito.

Sacando lo latina, una de las cosas que más me gusta hacer es bailar. #latina#dance#goodvibes", escribe la joven en el título de su video.

Demasiado mami. Posdata: nos urge un ¡cheque pue! Ya", "Le haré el favor a esos chicos que no se animan a preguntar , ¿estás soltera?", "Me encanta que no eres vulgar y eres muy hermosa", escriben sus fanáticos.