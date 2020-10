China Suárez comparte imágenes de una sesión de fotos sin filtros ni retoques, en su etapa post embarazo

Algunas famosas recurren a los filtros o retoques en sus fotografías que comparten en sus redes sociales, ya sea en su vida cotidiana o después de un embarazo. Pero también hay famosas que no se avergüenzan de mostrar sus cuerpos tal cual son luego de tener un hijo, tal es el caso de la hermosa actriz argentina María Eugenia Suárez, mejor conocida como China Suárez.

A fines de julio pasado China Suárez dio a luz a su tercer hijo y recientemente tras finalizar este embarazo, la actriz llevó a cabo una sesión de fotos. En su feed de Instagram compartió dos fotos de dicha sesión, donde le hizo una muy clara petición al fotógrafo:

Acá estoy, dos meses post nacimiento, me pareció importante recalcarle a Edu Weis que no me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo.

Las palabras de China Suárez fueron aplaudidas por sus seguidores en Instagram: "bella siempre", "divina", "con esa cara puedes tener el cuerpo que quieras", "por Dios, ojalá pueda tener ese cuerpo después de tres embarazos", "más hermosa que nunca", "mujer hermosa, natural, real, esa es la belleza, celebro tu vida, tu cuerpo, son pocas las mujeres que se muestran tal cual son", "eres la mujer más hermosa de Argentina", "yo no tengo hijos y tengo que volver a nacer para quedar así jajajaja hermosa", "eres tan sabia Eugenita, por fin alguien con llegada masiva que se pone las pilas enserio", "esa pancita post embarazo es lo más hermoso del mundo", y muchos comentarios más.

China Suárez tiene 4.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Las fuertes críticas a China Suárez en su post embarazo

Anteriormente la actriz compartió en sus redes sociales, una fotografía en traje de baño donde mostraba la cicatriz de su cesárea, sin embargo, recibió varios comentarios negativos. Ante esto China Suárez manifestó a través de un video con su hijo Amancio en brazos: "es mi cuerpo, esa fue mi recuperación, está claro que muchas veces está puesta la presión en la mujer, en casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, por ser independientes, trabajar".

Tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo, y no veo qué es lo que esté mal de compartir eso, así que si alguien me lo explica, buenísimo. No sé de qué sororidad hablan.

La pareja sentimental de Benjamín Vicuña resaltó que su puerperio (período de recuperación del embarazo y parto), no había sido fácil, pero ella elegía qué compartir y qué guardarse en redes sociales. "El puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y todo es ser positiva, y muchas veces uno elige qué compartir. Ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen: 'ese no es un cuerpo real' o 'ese no es un puerperio real'. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o en cómo se recupera la otra o no? No lo entiendo".

China Suárez junto a su hijo Amancio. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Por otra parte, China Suárez hizo su debut como actriz a los once años de edad en la serie de televisión "Rincón de luz" (2003), creada por Cris Morena, en el cual integraba el elenco infantil. En 2004 tuvo un pequeño papel en la serie de televisión "Floricienta", interpretando a la hermana menor del personaje de Muni Seligmann. Un año más tarde apareció en "Amor mío" (Argentina) y en 2006 en la sitcom "Amo de casa". Entre 2007 y 2010 interpretó a Jazmín "Jaz" Romero en la serie de televisión creada por Cris Morena "Casi ángeles", y de sus adaptaciones teatrales. De la serie surgió el grupo musical Teen Angels, del cual formó parte. A comienzos de 2011, China Suárez abandonó la banda, además recibió el premio Kids Choice Awards Argentina a la actriz favorita por su labor en "Casi ángeles".

Su más reciente proyecto es "Hasta el cielo ida y vuelta", una película argentina de Netflix, dirigida por Sebastián Pivotto y que tiene como protagonistas además de China Suárez, a Celeste Cid, Nicolás Francella y Cecilia Roth.