Lorenzo Méndez defiende a Chiquis Rivera de su ex esposa

El vocalista de La Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez, no sale de un escándalo para protagonizar otro, pues luego de las especulaciones que rodean su complicada relación con la también cantante Chiquis Rivera, ahora su exesposa Claudia Galván lo acusa de ser un mal padre que no pone como primera prioridad a sus hijas, pues supuestamente decidió estar al lado de la hija de Jenni Rivera, el mismo día del cumpleaños de una de sus retoños.

A través de Instagram, la ex esposa de Lorenzo Méndez, publicó un mensaje dirigido a Chiquis Rivera que decía lo siguiente:

“Estás enojada de que él no esté a tu alrededor, la ropa sucia se lava en casa no en las redes sociales, respeta la privacidad de sus hijas. Lorenzo siempre será su padre, así que necesitan hablar, tú eres una mujer hermosa y esto no es aceptable, piensa antes de escribir.

En entrevista para El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, Lorenzo Méndez comentó al respecto:

La ropa en sucia se lava en casa, yo le mando bendiciones, es la mamá de mis hijas, yo estoy tranquilo.

"Cuando una persona si te dice algo o habla mal de ti, si tú sabes que no eres así, no te afecta, yo tengo mi trabajo y mi vida personal", manifestó el vocalista de La Original Banda el Limón.

Lorenzo Méndez fue muy enfático en asegurar que ese día del cumpleaños de su hija, tenía ya el compromiso pactado con Chiquis Rivera en la presentación de su disco, por lo que no pudo asistir a esa celebración.

Lili Estefan lo defendió diciendo que se filtraron fotografías en donde el vocalista de la Original Banda el Limón aparecía festejando a su hija, más no se sabe si fue en la reunión organizada por Claudia Galván.