Ex de Lorenzo Méndez: estaba rogándole a Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez, vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, no sale de una para meterse en otra.

Tras la ruptura sentimental de Lorenzo Méndez con Chiquis Rivera, recibió insultos por parte de su exesposa Claudia Galván a través de redes sociales.

Con expresiones obscenas, Claudia Galván, la madre de sus dos hijas, Kaitlyn y Victoria, tildó a Lorenzo Méndez de “pedazo de mier...” ya que, supuestamente, le dijo a sus hijas que no podía compartir tiempo con ellas porque estaría trabajando. Sin embargo, presuntamente, el miércoles pasado, estaba en la presentación del nuevo disco de Chiquis Rivera.

“Estaba rogándole a Chiquis que lo perdonara en vez de pasar tiempo con su sangre (sus hijas)… Sus prioridades están jodid** como siempre han estado”, manifestó Claudia Galván, de acuerdo con una publicación de Univisión Entretenimiento.

Lorenzo Méndez y sus problemas de amores

La ex esposa del cantante, justificó su molestia indicando que “cuando lastiman los sentimientos de mis hijos, ahí sí brinco como perro”.

Sin embargo, la ex de Lorenzo Méndez, que en el 2013 lo denunció por violencia doméstica, dijo que no tiene nada contra Chiquis Rivera, ya que ella no es el padre de Victoria.

Claudia Galván se refirió directamente a su hija que pronto cumple 8 años, ya que la niña estaba ilusionada en que vería a su padre.

“Solo porque un hombre pretenda ser buen padre en las redes sociales, no significa que realmente lo sea”.