Chiquis Rivera revela el motivo de su separación de Lorenzo

Aunque en el episodio del pasado fin de semana, vimos como Lorenzo Méndez le pidió matrimonio a Chiquis Rivera, hay que recordar que esas escenas para el reality show "The Riveras", fueron grabadas meses antes de que ambos cantantes, terminaran su relación sentimental.

Chiquis Rivera confesó qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de poner fin al compromiso con Lorenzo Méndez, vocalista de La Original Banda El Limón.

Fue en una entrevista con el programa "La Raza" donde Chiquis Rivera dio a conocer los motivos.

“No, no estoy comprometida. Estuve comprometida como por un mes y una semana”, expresó Chiquis Rivera.

Pero luego no sé qué es lo que pasa que te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí y va a perdonar todo y yo no soy ese tipo de mujer.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, reveló que Lorenzo Méndez tienen un fuerte vicio: “la verdad es que le gusta mucho el pisto al muchacho”.

Agregando que:

Yo me tengo que dar mi lugar, si uno no se da su lugar, el hombre no te lo va a dar.