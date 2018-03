Chiquis Rivera pone en su lugar a su ex novio Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera responde a la indirecta mandada en días pasados por su ex novio Lorenzo Méndez, por medio de sus redes sociales.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez derrochaban amor en redes sociales. Foto: Instagram @lorenzomendez7

“Como dijo el buen Pepe Gómez, quieren conocimiento, pero no quieren leer. Quieren dinero, pero no quieren trabajar. Quieren un buen cuerpo, pero que no quieren entrenar. Que fácil es querer. A empezar con los pendientes del día y ser productivo”, fue lo que escribió Lorenzo Méndez hace días en su cuenta de Instagram, una dedicatoria al parecer para Chiquis Rivera.

Pero ahora, la cantante Chiquis Rivera responde la indirecta de Lorenzo Méndez, vocalista de La Original Banda el Limón.

En su cuenta de Instagram, la hija de la fallecida Diva de la Banda, compartió una fotografía portando un vestido color rosa y con detalles en negro, con el siguiente mensaje:

La vida es para disfrutarla, habrá días difíciles y tristes, pero recuerda que solo son momentos. No dejes que esos momentos te quiten la sonrisa y las ganas de bailar.

Chiquis Rivera quería llegar al altar

La cantante declaró en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo el pasado miércoles, que terminó su noviazgo con Lorenzo Méndez.

“No, no somos novios y no tengo anillo de compromiso”, expresó Chiquis, quien no especificó cuándo ocurrió la separación de la relación que comenzó en septiembre de 2016.

La cantante de 32 años de edad, aclaró que no se trata de una estrategia para promover la tercera temporada de su reality show "The Riveras", describió su relación como "complicada" y confirmó que sí estuvieron comprometidos. “Es difícil porque yo sí me quería casar”, expresó.

De acuerdo con información de Univisión, esta pareja había pasado por varios problemas hasta el comienzo de este año.