Chiquis Rivera se solidariza con su tío Lupillo ante divorcio

La familia siempre será la familia. Pese a las diferencias que tan tenido, Chiquis Rivera ha demostrado su total apoyo a su tío Lupillo Rivera, luego de enterarse que está divorciándose de Mayeli Alonso.

Una publicación compartida de Chiquis | Valentina (@chiquisoficial) el 4 May, 2018 a las 9:35 PDT

Chiquis Rivera le ha hecho saber a su tío Lupillo Rivera, que puede contar con toda la familia Rivera en estos difíciles momentos.

Espero que se acerque con nosotros. Él sabe que tiene una familia que lo quiere. No siempre estamos de acuerdo, como me imagino que él tampoco está de acuerdo con nosotros, pero lo quiero, es mi tío y yo quiero que él esté bien.

Asimismo, Chiquis Rivera no descartó que el divorcio de su tío, pueda ser el pretexto para una reconciliación con sus las hijas mayores de él, con quienes se han enfrentado en los últimos días a través de las redes sociales.

Sí me gustaría, somos familia, mis primas, pasamos momentos muy bonitos juntas y no entiendo y me da tristeza pensar tantas cosas y especialmente que se han hecho públicas.