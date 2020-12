¡Chiquis Rivera al descubierto! Lorenzo Méndez revela las causas del divorcio

A tres meses de su divorcio, los cantantes Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, revelan las causas que los llevaron a separarse después de un año de matrimonio y cuatro de noviazgo. Pese a que cada quien contó su versión de los hechos, ambos dejaron ver el respeto que aún sienten por el otro.

El divorcio de la pareja causó controversia en el mundo de espectáculo porque aún no cumplían los dos años de casados, pero a mediados del año pasaron por una crisis marital que orillaron a la hija de Jenny Rivera a pedir el divorcio en septiembre.

Tal decisión tomó por sorpresa a Lorenzo Méndez, quien confesó en el programa de El Gordo y La Flaca que su separación era algo incidente debido a no compartían los mismos planes para el futuro.

“Empezaron las diferencias de qué es un esposo, qué papel lleva el esposo (…), Fueron muchas cosas, yo creo que inseguridades, falta de respeto, metidas, indiferencias. Mi vida no estaba cuadrando con los planes de ella”, declaró en el programa televisivo.

Méndez explicó que Chiquis Rivera no estaba de acuerdo con su regreso a la música de banda.

“Planes míos, planes personales, sueños, metas mías no estaban en su plan de vida de ella (…) Yo creo que le tenía más miedo a las cosas que vienen con la música, no a la música, pero es el mismo mundo. Yo le causé esas inseguridades a ella, no fue de la nada (…)”, afirmó.

También enfatizó que la decisión del divorcio no fue por mutuo acuerdo, como se dijo en un principio, sino que fue idea de su entonces pareja.

Quiero aclarar algo, ella dijo que fue algo mutuo, la realidad no. (…) ella me dijo que era mejor separarnos, me acuerdo que lloré, le di un beso en la frente y le dije vamos a estar bien”, mencionó.

Respuesta de Rivera

Por su parte, la heredera del legado de los Rivera abordó el tema en una entrevista para el programa Ventaneando, donde aseguró que los problemas en su matrimonio ocasionaron la separación. Uno de ellos fue provocado por sus deseos de sobreproteger a su Lorenzo Méndez.

Quizás mi error fue querer cuidarlo, querer cuidar de que no se metiera en problemas o cuidar nuestra relación, nuestro matrimonio", reflexionó Chiquis Rivera.

De igual forma, la cantante aseguró que durante la relación apoyó a Lorenzo Méndez, a quien le sigue deseando lo mejor para su vida.

"Lo apoyé, lo sigo apoyando, quiero que le vaya bien, que la gente lo apoye. Si esto está pasando ahorita es porque Dios lo tuvo en mis planes y tengo que aprender mi lección de vida y seguir adelante", añadió.

En la misma entrevista, Rivera explicó que tener un divorcio mediatizado es una experiencia complicada de enfrentar