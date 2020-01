Chiquis Rivera aparece con el ojo morado y cuenta por qué

La cantante Chiquis Rivera, esposa del también cantante Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original banda El Limón de Salvador Lizárraga, preocupa a sus fans porque repentinamente se dejó ver en redes sociales con el ojo morado.

Seguidores de Chiquis Rivera se preguntan si Lorenzo Méndez le habría hecho algo; quizá la golpeó, opinan. Y es la misma Chiquis quien cuenta lo que le sucedió.

Janney Marín Rivera, nombre real de Chiquis Rivera, cantante de temas como Vas a volver y Paloma negra, aclara que su ojo lo tiene morado porque le pusieron un tratamiento de belleza y no es por violencia doméstica.

Chiquis, hija de la fallecida Jenni Rivera, toma con humor los comentarios respecto a que su esposo Lorezo pudo ponerle la mano encima.

Lorenzo no me pegó, ¿ok? Nada que ver, es algo que me quise hacer y como dicen por ahí, la belleza cuesta”.