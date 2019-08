Chiquis Rivera aprende a hacer tortillas de harina para su esposo

Chiquis Rivera se encuentra muy feliz con su matrimonio y es que la mujer aprendió hace tortillas de harina como toda una ama de casa dejando en claro que además de cantar también es buena cocinera.

Fue en redes sociales donde la hija de Jenni Rivera presumió como se debe de preparar la masa a lado de su suegra, quien se divirtió con la rubia, pues al parecer fue su primera vez haciendo las tradicionales tortillas.

Esta noche en @theriverastv aprendí hacer tortillas de harina como buena Mexicana! Gracias suegra, escribió Chiquis en su publicación.

Y es que después de una romántica luna de miel, Chiquis llegó a su casa preparándole tortillas de harina a su esposo Lorenzo Méndez quien se encuentra muy feliz con su mujer pues ambos se entienden en todo ya que presumen todo lo que hacen en sus historias.

"Que bueno eres una grande como tu mami saludos desde Venezuela linda que Dios te llene de muchas bendiciones", "Que lindos me encantan como pareja muchas bendiciones", le escribieron a la pareja.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 54 mil likes y cientos de comentarios de todo tipo donde le hicieron saber a Chiquis que es una buena mujer pues como ella lo ha dicho en otras entrevistas a hecho todo lo posible para limpiar su nombre pues desde la muerte de su madre a estado en el ojo del huracán.

Me tomo mucho tiempo, años para limpiar mi nombre, y mucho trabajo llegar a donde estoy. Gracias a Dios! Ahora vuelven a salir cosas y no pienso regresar a la misma batalla de antes. He demostrado el tipo de persona que soy y lo más importante es que mi público...", escribió Chiquis.



Cabe mencionar que Chiquis Rivera se ha dado a conocer en la música hace algunos años pues sigue manteniendo vigente su legado después de su muerte teniendo gran éxito en Estados Unidos, donde ha ofrecido varios conciertos ya que el público la ha recibido de la mejor manera.

Por si fuera poco la cantante tiene un reality show donde aparecen todos los miembros de su familia mostrando su vida ante las cámaras.

