Chiquis Rivera asegura que las mujeres deben ser un poco sumisas

Chiquis Rivera estuvo como invitada en el programa "El Ojo Crítico de Juan Carlos Arciniegas" de CNN en Español, donde comentó que hay varios errores que su mamá cometió y que ella no desea repetir. Sin embargo la cantante aseguró que las mujeres deben ser un poco sumisas, lo que ha generado nuevas críticas a la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera.

“He hablado esto con mis hermanas y no es por juzgar o hablar mal de mi madre que no está aquí para defenderse, pero queremos ser diferentes en el aspecto del matrimonio, porque por mucho tiempo le tuve miedo al matrimonio por lo que vi, en la relación uno tiene que luchar. Admiro a mi mamá en muchas cosas, pero en cuestión de elegir hombres es donde mis hermanas y yo hemos dicho que queremos ser diferentes, aprender de eso", mencionó Chiquis Rivera al periodista Juan Carlos Arciniegas, agregando:

Hay que apreciar ciertas cosas del hombre y saber ser un poco sumisas y darle el lugar a su hombre.

No te pierdas la charla que tuvo el #OjoCritico @JuanCarlosCNN con la cantante @Chiquis626 quien abre su corazón y quien ha decidido reactivar su carrera musical. Esta noche a las 7pmMIAMI pic.twitter.com/JSyqnqR2oe — CNN en Español - PR (@CNNEPrensa) August 18, 2019

Sobre su faceta como cantante, la integrante de la polémica familia Rivera, resaltó que hoy en día se siente una mujer más madura y plena. “La Chiquis del 2014 era un poco débil, ahora estoy más segura, más madura como mujer y como cantante, he aprendido muchísimo, he tomado clases y tomado el toro por los cuernos”.

Por otra parte, hace unas semanas Laura Lucio (ex mánager de Jenni Rivera) presentó el libro biográfico de la fallecida cantante titulado Una vida loca. En dicha presentación que se llevó a cabo en el Programa Hoy, la también periodista contó los supuestos motivos que originaron el distanciamiento entre Chiquis Rivera y su mamá.

Según Laura Lucio todo comenzó cuando Jenni Rivera miró unas fotografías donde su hija Chiquis estaba desnuda; las imágenes estaban en el celular de Elena Jiménez (quien fuera una amiga muy cercana y joyera de la Diva de la Banda).

"A Jenni le traen un teléfono de Elena, porque le dicen: ‘Elena está enamorada de ti, tú no te has dado cuenta, pero hay fotografías tuyas por todos lados, y en ese momento Jenni le dice a la chica: 'cómo voy a saber si no veo el teléfono’, le trae el teléfono, lo ve, y ve fotos de ella, pero entre esas fotos encuentra a Chiquis y esa es la rabia que ella tenía”, comentó Laura Lucio.

Ante esto Jenni Rivera se habría molestado bastante, consideró este acto como deshonesto y una falta de respeto a su amistad.