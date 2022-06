Chiquis Rivera bailando en bikini negro asegura que entre más carne mejor sabe el caldo

Chiquis Rivera de 37 años de edad, de nueva cuenta paralizó las redes sociales a su antojo, esto después de haberse puesto a bailar con un bikini negro en un lujoso yate donde asegura que entre más carne mejor sabe el caldo, dejando en claro que las chicas curvy son la mejor.

Y es que desde hace años Chiquis Rivera lejos de tener algún complejo sobre su figura, ella siempre se ha sentido más sexy que nadie, es por eso que verla posar de lo más coqueta en sus publicaciones es algo muy normal, además le encanta ser la mujer empoderada que lo puede todo.

"Entre más carne…más sabroso está el caldo! Arriba las mujeres que se aman tal cual! Eres una REINA mamiiiii. #AbejaReina", escribe la hija mayor de Chiquis Rivera quien siempre ha causado revuelo por sus curvas extremas a las cuales le saca provecho a su antojo, en especial cuando un bikini se apodera de ella.

"Me encantooooo eso que escribiste así es tenemos que amarnos tal como somos saludos desde Caracas_Venezuela @chiquis", "No tiene ni idea de cuánto se me antoja ese caldo", "Admiro la confianza y el amor por la vida de Chiquis. Ella ha pasado por mucho, ha sido juzgada/criticada, ha tomado malas decisiones, etc... como mujer, yo", escriben las redes al ver a Chiquis Rivera bailando muy coqueta.

Otra de las cosas por las que Chiquis Rivera ha causado polémica ha sido por la relación que hay entre sus tíos y hasta con su abuela, doña Rosa, pues es sabido que desde hace tiempo la intérprete del regional mexicano no se habla muy bien con ellos, en especial con Rosie Rivera, pues al parecer desde que dejó de ser la albacea de sus sobrinos, se descubrieron varias cosas en relación con la empresa de su madre.

A pesar de todo el escándalo, la misma cantante dijo en una entrevista que está harta de que la dinastía Rivera siempre esté metida en escándalos, por lo que aseguró que hará lo menos posible de hablar sobre su familia, pues quiere que su carrera despegue y no por los chismes.