Chiquis Rivera celebra por su cumpleaños con mensaje sincero de cómo se siente "por dentro"

México. La cantante Chiquis Rivera, cuyo nombre real es Janney Marín Rivera y nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, celebra su cumpleaños este día 26 de junio y con un mensaje en Instagram comparte cómo se siente "por dentro".

Chiquis, quien ha seguido los pasos de su famosa mamá Jenni Rivera, en la música, ha destacado y también causado mucha polémica con lo que hace o dice en redes sociales y su éxito es indiscutible.

Y en el día de su cumpleaños coloca en Instagram una imagen suya en la que luce su espectacular cuerpo y porta un atuendo en color rosa que la hece verse maravillosa.

Leer más: Dina de Marco, la actriz que brilló en la escena con luz propia pero que una enfermedad mortal apagó

Hoy celebro la vida, el amor, la paz y el futuro. Le doy gracias a Dios y a mi madre por traerme al mundo, y por haberme dado la oportunidad de amar y ser amada. Hoy me siento feliz, plena, renovada... y llena de fortaleza", escribe Chiquis en Instagram.

Rápidamente su mensaje se viraliza y sus seguidores le expresan mensajes de felicitación como estos: "Felicidades chingonsisimaaaa muchas bendiciones", "Feliz cumpleaños", "Siempre bella", "Celébrate".

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al dar a conocer su sencillo Paloma Blanca, del cual señaló que era un homenaje a su mamá Jenni Rivera, quien murió en un accidente de avión en diciembre de 2012.

Rápidamente la populariad de Chiquis creció y durante 2015 estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera.

Horas extras, Esa no soy yo, No regresarás, Lo que la vida me enseñó, Los chismes y Me vale son solamente algunos de los temas que Chiquis ha popularizado entre México, Estados Unidos y otros países donde ha llegado a escucharse con su música.

Foto de Instagram

La joven, quien este día cumple 36 años de edad, siempre está en el centro de la polémica por lo que dice, por cómo se viste y por sus canciones, pero sobre todo porque le encanta promocionar su música y productos de belleza bailando sensualmente.

Y aunque en redes sociales constantemente es objeto de ataques por parte de haters, eso no le importa y sigue adelante con su vida siendo como le gusta, pero también sus fans la felicitan por ser original y no hacer caso de críticas negativas.

Leer más: Luz Elena González muestra en Instagram lo grandes que están sus hijos Santiago y María José