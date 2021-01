Chiquis Rivera: con estrías y celulitis yo me amo y me acepto

México. Chiquis Rivera, la polémica hija de la cantante fallecida Jenni Rivera, no deja de ser noticia en el mundo del espectáculo, sobre todo por las publicaciones que realiza en Instagram. En su más reciente escribe: "con estrías y celulitis yo me amo y me acepto".

A Chiquis Rivera siempre la han atacado los haters con comentarios negativos alusivos a su aspecto físico y eso no le ha importado, aunque en un principio solía contestarles, después decidió no hacerlo más. Ahora es ella misma quien refiere sobre su físico.

Chiquis hace público que tiene estrías, además celulitis, sin embargo, así se acepta y se quiere, además agraga que sobre todas las cosas se respeta, y lo hace mostrando parte de su cuerpo en la playa al encontrarse sentada sobre la arena.

Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!

#NoFilter #NoEdit #NoFaceTune", escribe Chiquis en su post, mientras que sus fans contestan: "Eres la mujer más hermosa que mis ojos han visto", "Ellaaaaaaaa andas con todoooo", "Divina".

Chiquis, quien tiene 35 años de edad y canta temas como Completamente y Vas a volver, se convirtió en centro de atención hace unos días en las redes sociales, puesto que publicó que visitó Tulum y fue captada bailando sobre los asientos del lugar, por lo que internautas le hicieron ver que estos tiempos de pandemia no son apropiados para que se ande paseando.

Chiquis es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanas, y se ha abierto camino en la música poco a poco, aunque muchas personas la han criticado diciendo que se ha "agarrado" de la fama de su famosa mamá para conseguirlo. Lo cierto es que solita ha trabajado mucho y constantemente está presentando novedes musicales.

También la han atacado en el sentido de que no sabe cantar, pero hace caso omiso a tales comentarios y lo sigue haciendo, puesto que le gusta mucho y se ve que sí le gusta, además lo disfruta y le pone ganas. Ha hecho varias colaboraciones musicales, recientemente dio a conocer Las destrampadas junto a las cantantes Ely Quintero y Helen Ochoa.

Y también le gusta vestir bien. No escatima en gastar para comprarse la ropa que más le gusta y en YouTube circula un vidoe en el que aparece cómo es su guardarropa, además a principios de enero hizo público en Instagram que se desharía de mucha ropa para regalarla a personas que la necesitan. Eso sí, su armario es enorme y tiene atuendos de sobra para toda ocasión.

Janney Marín Rivera es el nombre completo de la cantante y también es compositora y empresaria. Según Wikipedia, comenzó su carrera artística en el 2014 al dar a conocer su sencillo Paloma blanca e hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud.

Y en las últimas semanas se ha hablado mucho del divorcio entre Chiquis y Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original banda el Limón, y ha trascendido también que al parecer él quiere que ella pague los gastos derivados del proceso legal por el que ambos pasan.

A pesar de que ambos fueron vistos juntos en El Paso Texas, y se habló de una posible reconciliación, al parecer esta no llegará y el proceso de divorcio sigue su curso, y en distintos portales de noticias se comentó que Lorenzo no se hará cargo de pagar a los licenciados para que los separen, según lo dio a conocer él mismo.