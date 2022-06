Chiquis Rivera con nuevo cuerpo al parecer se hizo la manga gástrica

Chiquis Rivera de 36 años de edad, tiene a todos sus fans impactados en estos momentos, pues se ha comentado mucho sobre su aspecto fisico, ya que ha bajado mucho de peso, es por eso que algunos aseguran se hizo la manga gástrica para bajar de peso algo que cada vez se hace más notorio entre los famosos.

Y es que en las últimas publicaciones de Chiquis Rivera se puede ver no solo un rostro mucho más perfilado, también un físico más pequeño, empezando por una cintura mucho más reducida, algo que de inmediato notaron sus fans, quienes la felicitaron por lo bien que luce actualmente, además de seguir con esa personalidad arrasadora.

Si vamos a las publicaciones del pasado, la hija mayor de Jenni Rivera había batallado mucho para bajar de peso, pues la habíamos visto haciendo mucho cardio al igual que pesa, pero eso no es todo siempre compartía su plan alimenticio con sus fans para demostrar como lo entregaba todo en el mundo fitness, pero los resultados no eran tan notorios, incluso se había hecho una lipoescultura hace tiempo.

"Wow! Más hermosa no te puedes ver", "Extraño a la chiquis del 2014 pero mira a esta mujer hermosa cuánto a cambiado", "Cuerpatzooo, pelatzooo you look super sexy Comadritaaa", "Bendecida mente puedo decir que ahora soy dueña de esa hermosa tejana!!! un gran Tesoro para mi mil gracias mi Janney", "Este traje te queda espectacular. Mas es menos. Quiero decir que te ves más linda y elegante entre menos carne mostres mi Abeja Reina", le escriben a la cantante.

Para quienes no lo saben, Chiquis Rivera se ha convertido en una de las cantantes del regional mexicano más popular de los últimos años, y aunque los haters le han dicho que no canta, ella deja en claro que lo ha dado por llegar hasta donde está, por lo que está muy orgullosa de lo que ha logrado, pero sobre todo de seguir con el legado de su madre.

Cabe mencionar que en cuestiones de amor sigue con un romance muy discreto con Emilio Sánchez, con quien se le ve mucho más feliz que nunca.