Chiquis Rivera con vestida de gala y plumas negras de lo más exótica como siempre

Chiquis Rivera de 36 años de edad celebró en grande el cumpleaños número 21 de su hermano Johnny, por lo cual se reunió casi toda la familia para festejarle al joven, pero quien impacto demasiado fue la cantante quien se dejó ver con un vestido en color negro el cual le quedaba espectacular.

Fue con un vestido negro con plumas en el pecho con el cual la hija mayor de Jenni Rivera se llevó la noche en su totalidad, además el peinado que usó era perfecto para la gala, al igual que sus zapatillas en color plata brillosa, pero sobre todo altas con las cuales le dieron tremenda presencia.

Lo que también llamó la atención fue que Emilio Sánchez su actual pareja, también acudió al evento y como pocas veces se les ha visto en público desbordaron amor al posar en cada una de las fotos donde el cumpleañero también apareció.

"Me harías inmensamente feliz si me sigues", "Que tranquilidad se les nota en su relación", "Dios los bendiga y espero que te haga muy feliz", "Está guapo el novio de la chiquis", "Chiquis haciendo tantos hombres y te quedas con el amigo de Lorenzo", fueron algunos de los cuales se hicieron notar en redes.

Para quienes no lo saben no todo ha sido miel sobre hojuelas para Chiquis Rivera y es que después de haber publicado su libro hace un par de días donde habla parte de lo que vivió con su ahora exesposo Lorenzo Méndez, mucho se ha dicho del porqué ventilar cosas de su ex, pues él nunca dijo nada que la haya dejado mal parada en el pasado, por lo que ha sido muy criticada.

Dicha polémica no queda ahí, pues muchos se han preguntado si tanto Chiquis Rivera como sus hermanos se volverán hablar nuevamente a Rosie Rivera y Juan, sus tíos con quienes tuvo una batalla en redes hace semanas, todo se debe a la herencia, además de como se han manejado los negocios de la desaparecida Jenni Rivera.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera había asegurado que no quería saber nada de ellos debido a los problemas que según ella desatan.

