Chiquis Rivera confesó que tuvo novia en el pasado y Jenni Rivera furiosa le dijo esto

Chiquis Rivera de 36 años de edad se sintió un poco triste en uno de sus recientes podcast, ya que confeso que a los 23 años de edad tuvo una relación lésbica con otra mujer situación que fue algo incómoda, pues cuando su madre Jenni Rivera se enteró no lo tomó nada bien.

Y es que según la intérprete de Entre Botellas su madre le dijo que si tenía una relación lésbica debía irse de su casa, por lo que Chiquis Rivera lejos de pelear con su madre, al parecer solo puso un alto, pues asegura que cuando toma alcohol ve a las mujeres de lo más atractivas.

Mi madre era una mujer muy abierta en ciertas áreas de su vida, pero cuando se enteró entró en shock, mencionó la cantante estadounidense quien hoy en día es una de las cantantes del regional mexicano gracias a sus diversos temas musicales los cuales la han hecho ganadora de un Grammy.

Como era de imaginarse las redes de inmediato relacionaron al supuesto romance lésbico de Chquis Rivera y aunque unos la apoyaron, otros aseguraron que lo dijo solo para llamar la atención, pues es muy sabido que la familia Rivera siempre ha estado en la polémica.

Chiquis Rivera luciendo su belleza/Instagram

"La chiquis ya no sabe ni cómo llamar la atención. Se siente pena por ella", "Su único talento hablar de cosas que ya no puede confirmar su mamá y hacer chismes para que hablen de ella, mal pero que hablen,bravo que talentosa", "Ay mamita ya cállate! ya no sabes cómo hacer dinero sin trabajar", escriben las redes.

Muy polémica

Como se dijo anteriormente la hija mayor de Jenni Rivera siempre ha estado en el ojo del huracán desde que empezó a salir con su ahora ex Lorenzo Méndez, hasta la manera en la que canta la famosa ha recibido mucho hate, pero también se ha hecho de una fama impresionante.

Actualmente, la vimos en Premios de La Radios los cuales se llevaron a cabo en la Ciudad de México donde muchos usuarios criticaron el tema Mi Problema de Marisela, pues para muchos arruinó la famosa balada romántica.

