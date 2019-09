Chiquis Rivera confiesa cómo fue abusada por su padre.

La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, en declaraciones inesperadas relata lo que sintió cuando fue abusada por su propio padre. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante habla de lo que sintió cuando él la abusó sexualmente.

Chiquis Rivera confesó cómo fue la primera vez que su padre abusó de ella, cuando tenia apenas 8 años de edad. Desafortunadamente la misma mala suerte corrió Rossy Rivera, su tía. Por fortuna todo salió a la luz y él fue aprehendido por las autoridades.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa de televisión "El minuto que cambió mi destino", Chiquis confesó que el primer abuso sexual de su padre para con ella fue en un día común y corriente; en un día casual.

Jenni Rivera, su famosa mamá, fallecida en diciembre de 2012, y Trinidad, su papá, estaban ya separados cuando la violación a su persona ocurrió.

Chiquis compartió que ella y sus hermanos se quedaban con él ese verano y que ese día fueron a la playa, y de regreso, su papá la envió a bañar.

Chiquis ya se había quitado la ropa cuando su padre entró al baño y la sentó en sus piernas. De esa manera se consumó el abuso.

Me acuerdo que fue la primera vez que sucedió, me acuerdo muy bien de los detalles de ese día… fue de los 8 años a los 12 años", compartió Chiquis.

Y Chiquis no supo que hacer ese momento, luego de el abuso sexual que su padre cometió en contra de ella, ya que estaba totalmente confundida, revela en la misma entrevista.

Sabía que me dolía, pero no sabía, estaba confundida. Mi padre me pidió que no dijera nada y me amenazaba con mandarme con mi abuela paterna."