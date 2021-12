Chiquis Rivera confirma distanciamiento familiar por culpa del ego, la envidia y ambición, confiesa

México. La cantante Chiquis Rivera confirma que está distanciada de su familia y la culpa se la echa a "la envidia, el ego y la ambición". A través de sus redes sociales comparte cómo se siente al vivir alejada de su familia.

Chiquis revela que esos malos sentimientos se han encargado de separarla de su familia y a la misma familia en los últimos años, desde la muerte de su mamá Jenni Rivera, ocurrida en diciembre de 2012.

Por medio de su podcast "Chiquis and Chill", Chiquis cuenta que ella y algunos de sus cuatro hermanos no solo se han alejado solo de sus tíos Juan Rivera y Rosie Rivera, como se sabía hasta ahora, sino de “la mayoría” de su familia.

“Estoy lista para decir que, sí, no me llevo bien y sé que algunos de mis hermanos, y no quiero hablar por ellos, tampoco se llevan bien con la mayoría de nuestros parientes”, menciona la también influencer.

Chiquis reconoce que "la bomba" había estallado entre su familia a raiz del informe de cuentas que los hijos de Jenni Rivera le pidieron a Rosie Rivera, quien asumió la dirección de Jenni Rivera Enterprises después de la muerte de su hermana hace nueve años, según Chiquis.

Foto de Instagram

“Este reporte fue pedido en abril de este año, 2021, y todo se fue a la mier.. desde entonces”, refiere Chiquis, quien aclara que nunca hicieron una auditoría auditoría, sino que solo pidieron un reporte de cuentas.

“Nosotros tenemos derecho a preguntar cuánto se le está pagando a la gente y me incluyo en esto porque, sí, fui desheredada, pero sigo siendo una hija."

Chiquis, cantante de su éxito actual Mi problema, menciona también que la desconfianza hacia Rosie y Juan Rivera aumentó cuando el reporte no fue entregado a tiempo pese a que estuvo listo alrededor de octubre, y hay muchas cosas que calla, prefiere no decirlas porque es respetuosa.

Chiquis ha dejado de seguir en las redes sociales a sus tios Juan, Rosie y su abuela Rosa Saavedra porque hay cosas que sencillamente no quiere ver y no quiere tampoco lastimarse, asegura.

A pesar de todo, Chiquis agradece a Rosie y a Juan por su trabajo y dijo que todavía se comunica con su abuela en situaciones especiales, como cuando está enferma.